紐約匯市—Fed利率走向無共識 仍有升息可能 美元重拾力道

週三 (20 日) 交易，Fed 公布 1 月會議的會議紀錄，顯示成員對利率政策尚無共識，部分成員認為美國經濟和勞動市場仍強勁，令人預期 Fed 可能今年會升息一次，這使得美元兌主要貨幣重拾支撐力，美元兌日圓上升，而兌歐元收斂跌幅。

去年升息 4 次給了美元穩定上漲的順風，同時近日 Fed 立場轉鴿也讓美元承壓。根據會議紀錄，官員表示，現階段暫停升息「幾乎沒有風險，且好處多多。」Fed 也強調制定貨幣政策需要耐心，現在暫停升息可以讓決策者有時間觀察過去升息帶來的效應，同時評估全球成長放緩的影響。

Fed 官員間對外來政策利率的態度分歧，這點令貨幣市場大感意外，因部分人期待的是更鴿派的語氣，而非今年再升息的可能性。然而，Fed 成員則對縮減 4 兆美元資產負債表的計畫有共識。

ICE 美元指數收復稍早約莫 0.2% 跌幅，近時交易約莫持平在 96.510。

貿易方面，川普總統已表態 3 月 1 日的貿易協議最後期限有調整彈性，但美國要求中國要維持人民幣匯率穩定，作為協議的一部分。

美元兌主要貨幣匯率

人民幣兌美元走強，上升至約莫 3 週高點。美元兌在岸人民幣下跌 0.6% 至 6.7207；美元兌離岸人民幣下跌 0.4% 至 6.7156。

英鎊兌美元收復開盤跌勢，轉而上漲，近時交易價與週二持平，約在 1.3060 美元。

英國首相梅伊與歐洲委員會總裁容克 (ean-Claude Juncker) 週三會面，他們發表聯合聲明指出，這回會議很有建設性，他們會在未來幾天重新審視會議達成的進展。

英國國會預計 2 月 27 日就梅伊修正後的協議再次表決。同時，英國 7 名工黨國會議員退黨，並聲稱要組成一個新的獨立政治團體。

歐元吐回早盤漲幅，因美元重拾力道，近時歐元兌美元約持平在 1.1345 美元。

日圓兌美元略微走疲，約下跌 0.2% 至 110.81 日圓兌 1 美元。稍早因日本 1 月份出口下跌創 2 年多來最大，引起日圓疲勢。

日本央行長黑田東彥稍早表示，在亞洲交易時間，央行的目標不是匯率，而是回應日圓走強可迫使央行提振刺激措施的聲明。