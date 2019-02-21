零壹成為奧義台灣授權代理商 提供企業AI資安防護

企業 IT 解決方案代理商零壹 (3029) 宣布正式成為奧義智慧台灣授權代理商，以創新 AI 技術提供企業全自動的資安防護機制，奧義智慧的 CyCraft AI 引擎從感測器與大數據，使 AI 能夠掌握全局樣貌；接著是強大的 AI 分析平臺，簡化、自動化、智能化複雜的計算與模擬；最終是整合全球威脅情報的情資匯流。透過此次雙方新簽代理的新合作，更能為台灣企業資訊安全提供更自動化與有效的防護，不再受駭。過去，台灣因「駭客攻擊」年損 8100 億，77% 台灣企業也因為害怕資安威脅，更因此推延數位轉型進度。零壹認為，雖然企業已經使用很多性能更強大的資安防護產品，但各種威脅仍層出不窮。若要改變這種不對稱的態勢，顯然資安防護力不能單靠團隊線性規模的成長，而必須要懂得運用 AI，使資安防護能獲得突破性與跳躍式的進展。



奧義智慧科技今年新成立 CyCraft AI 實驗室，也率先市場推出具 AI 的 SOAR 平台 (Security Orchestration, Automation and Response)，減輕資安團隊負擔的同時，大幅增強資安防護能量。客戶透過奧義智慧的平台，能獲得三道 AI 資安防線。首先是做到大數據的端點感知，企業內部的各式電腦裝置甚至虛擬主機都應部署有 AI 的感知器來察覺遭入侵的可疑徵兆；接著是建置強大的 AI 分析平臺，自動化、智能化地分析可疑行為並彙整成完整案情；最後一道防線是整合全球各種威脅情報，大幅降低資安人員的查證工作量，避免與不認識的壞人擦肩而過。不僅如此，奧義智慧的客戶可加入資安聯防體系，透過 CyCraft AI 實驗室最新研發的 AI 2.0 專利設計來快速學習駭侵各式手法，透過 STIX/TAXII 讓機器之間交換情報，達到早期預警防範於未然，進一步降低駭侵發生的可能性。



奧義智慧共同創辦人吳明蔚表示:「從台灣出發的奧義智慧，以人工智慧切入資安領域，早已成功導入多個關鍵基礎領域，包括政府、軍警、金融、電信、高科技等，更打進世界盃，大舉跨入新加坡、日本等海外市場打響名號。」零壹科技總經理黃素娥則提到，將整合零壹的通路資源，透過雙方銷售策略與營運規劃，希冀能持續將奧義智慧國際級資安防護產品，推廣為台灣企業提供最自動化、最有效益的資安解決方案。