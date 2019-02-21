基金經理警告：3兆美元的海嘯恐襲捲股市

自去年第 4 季急速下落之後，美股隨後展開直線上升的反彈，不過市場老手擔心，未來有個 3.3 兆美元的定時炸彈檔在前方，即使不帶來金融危機，也會讓股市難以一帆風順。

Heartland Advisors 執行長 Will Nasgovitz 共管理約 13 億美元資產，他對未來 5 年市場的前途感到憂心，主因是將有數兆美元的美國企業債到期，正挑戰著美國股市。

Nasgovitz 指出，過去一段期間，利率低、經濟強勁、貸款標準相對容易，讓人們認為借錢買股或是進行收購，是一種低風險策略。但未來幾年，有相當多的企業貸款需要還清。

如下圖所示，大約 3.3 兆美元在 2023 年之前到期，占目前所有未償還商業債務的 48%，屆時，市場可能出現問題。

未來 5 年有數兆美元的美國企業債到期 (圖表取自 advisorperspectives.com)

Nasgovitz 表示，即使是最好的情況，這依然是企業的重大挑戰，而早期的跡象表明，商業和工業借款人的貸款標準已經開始收緊。隨著銀行變得越來越嚴格，借款人最終可能會支付更高的利率，來確保資金不至於出問題。

他總結說，雖然目前看不到即將發生全面金融危機的跡象，但過度的債務給公司帶來了不必要的挑戰，並且對借款過多的企業來說，會帶來極大的負擔。這也影響公司的選股策略—減持及避開負債累累的公司。

以週三美股表現來看，市場相對仍充滿信心。道瓊指數上漲 0.24%，收 25954.44 點，標普 500 指數上漲 0.18%，收 2784.70 點。