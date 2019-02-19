技術分析師：美股前景未定 可能重測低點

美股雖然自年初以來漲勢綿綿不絕，但技術分析師認為過去市場的低迷情形並不盡然不會再發生。很有可能重新測試 12 月的低點。

經營 Louise Yamada Technical Research Advisors 的 Louise Yamada 表示，「從我們的角度來看，現在要判斷它是熊市反彈，還是 2009 年牛市的延續還為時尚早，因為這波反彈可以一路追漲到高位但仍然下跌。」

她承認，2800 是標準普爾 500 指數的關鍵水平。但她認為，即使指數登上這個門檻也不能確保股票走出困境。

她說，「在它接近日前的高點時，你仍然必須檢視股市的特徵，因為它很可能再次逆轉而下。」

Yamada 引述 2015 一波反彈無法持續下去的一個例子指出，「如果你回顧一下 2015 年的圖表，它曾挑戰三次，但始終無法超越它。」「所以，我認為我們很美股可能在此會出現一些測試。」

標準普爾 500 指數在 2018 年 9 月 21 日創下歷史新高 2940 點。但截至 12 月底，該指數受到大幅回跌的打擊，在聖誕節前夕出現史上最大跌幅。

自 12 月低點以來，標準普爾 500 指數飆升 18%。

Yamada 說，「最好的情況是指數在 2600 和 2800 之間橫盤整理，這種走勢比較有建設性，而且經過一段時間的修養生息，對之後挑戰 2800 可能更有意義。」