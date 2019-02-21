三星4款高階Galaxy手機亮相 最低749美元起

三星週三（20 日）推出 4 款高階昂貴的 Galaxy S10 手機產品，與蘋果 iPhone 爭分市場。

消費者如今已明顯不熱衷要價 1000 美元的手機，這促使華為和小米等低價手機趁勢而起，尤其中國市場更明顯，在此氛圍下，三星和蘋果今年推出的產品均降至 749 美元起。

三星和蘋果這類高階智慧手機廠現今的挑戰，就是生產足以令消費者願意掏錢買的高階產品，即使要價 1000 美元以上，以期與低價廠商的產品區隔。

外媒認為，三星新款 Galaxy S10 是穩紮穩打的 Android 設備，但缺乏「非擁有不可」的零件，讓消費者汰換去年的 Galaxy S9 甚至 2017 年發布的 Galaxy S8，甚至這些設備的差異程度也不大，難令 iPhone 用戶投懷送抱。

三星 4 款新款產品為 Galaxy S10e，Galaxy S10，e Galaxy S10 + Galaxy S10 5G，以下摘要各產品資訊：

Galaxy S10e, Galaxy S10+ 和 Galaxy S10 （左至右）圖：afp)

Galaxy S10e

售價：749 美元起

發售日：3 月 8 日

這款是 iPhone XR 的競爭產品，因為 Galaxy S10e 不完全具備 Galaxy S10 和 Galaxy S10 + 功能，例如新型螢幕指紋辨識器，高階相機和真正銳利與彎曲的顯示器。然而，Galaxy S10e 與高階款一樣搭載全新高通 855 處理器，且售價最低。

Galaxy S10e 是非常棒的手機，甚至有 1000 美元手機的高級感。手機背面鏡頭有 1200 萬畫素，且畫面縮小時自動切換至廣角鏡頭，使用者能更貼旁畫面。

最昂貴的新功能之一是電力無線共享（更貴的高階款也有）。這可以讓用戶無線充電任何其他支援齊充電標準的設備。這功能可為三星新無線耳機 Galaxy Buds 自動充電。

Galaxy Buds 放置手機背面即可充電（圖：AFP）

從螢幕通知選單下拉可開啟電力無線共享功能，事實上它也可以替 iPhone 充電。

有別於 iPhone 入門級儲存容量為 64GB，三星新款手機入門級都有 128GB，且全數具備 IP68 防水規格，意味掉進水池或馬桶也不必擔心。

Galaxy S10

售價：899 美元起

發售日：3 月 8 日

Galaxy S10 具備幾乎所有高階 Galaxy S10 + 的功能，只是螢幕較小（6.1 吋），且沒有支援人像模式的前置鏡頭。不喜歡手機太大的消費者可以考慮此款，因為 Galaxy S10 + 尺寸為 6.4 吋。

新款「無限 - O」令人驚艷，不只是色彩鮮豔，且只有上方有非常小的相機頭，像一個小黑點那樣，不妨礙整體螢幕美感。

與 iPhone XS Max 相比，視覺上色彩和清晰度似乎沒太大差別，但因 Galaxy S10 的相機凹槽更不明顯，所以螢幕畫面更大，此外具備環繞立體音頻 (音頻自 2 側發出)，更適合搭配看高解析度的電影。

Galaxy S10 具備螢幕指紋辨識器，是三星首次在螢幕嵌入指紋傳感器。

最後，Galaxy S10 上搭載更先進的相機，除了 Galaxy S10e 可容納更多人同時入鏡的廣角變焦鏡頭以外，還有 1200 萬 2 倍變焦鏡頭，意味放大拍攝時，物品畫面更加清晰。

Galaxy S10+



售價：999 美元起

發售日：3 月 8 日

喜歡 6.4 吋大螢幕高階手機的消費者，這是你的選擇。Galaxy S10 + 具備所有三星的新功能，如電力共享、Infinity-O 顯示器、指紋辨識器等，還有用於肖像自拍功能的前置鏡頭，可以稍微糊化背景，聚焦人像和笑臉。兩個前置鏡頭讓螢幕上的相機孔變大，但不會太令人分散對螢幕的注意力。

三星將銷售超高階款，更強大的陶瓷機身、12GB RAM 和開箱即可使用的 1TB 儲存空間，適合喜歡下載大量電影、遊戲和 app 的用戶。但三星尚未公布這個級別的 Galaxy S10 + 售價多少，但入門款 128GB 儲存空間和 8GB RAM 應已適合多數人使用。

Galaxy S10 5G

售價：尚未公布

發售日：今年第二季

Galaxy S10 5G 圖：afp

今年第二季三星將推出更強大的 Galaxy S10 5G 手機，搭配 6.7 吋、7.3 吋巨大螢幕，應是三星新手機中最具前瞻性的產品，一開始為 Verizon 獨家發售，AT&T、Sprint 和 T-Mobile 稍晚才會推出。

外電報導，這款將是三星螢幕可摺疊手機，售價 1980 美元起。