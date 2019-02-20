美股還能強漲嗎？技術分析師：近日恐出現急速下修

聖誕節後美股自低點反彈，幾乎是直線走升。著名波浪理論技術分析師 Avi Gilburt 認為，這類型的走法通常並不好，代表有可能隨後出現又急又快的修正。

Gilburt 指出，依據原本的預期，標普 500 指數在第四波修正中，將下跌至 2250-2335 點，在這種情況下，b 波反彈預計到至少 2800 點或更高。現在雖然仍在這個軌道上，但 b 波反彈過快，恐怕不是好消息，代表接下來的下落可能是快速而激烈，令投資人措手不及。

標普走勢 (圖表取自 Market Watch)

Gilburt 表示，他相信 2009 年開始的牛市還未結束，這個牛市的最低目標為 3200 點，甚至上達 4000 點。

近日利多恐已充分反映

不過，今年 1 月準確預測標普 500 指數站上 2700 點的 Kobeissi Letter 創辦人兼主編 Adam Kobeissi 則認為，美股升勢已經接近尾聲，現在買入非常不利。

Kobeissi 表示，由許多盤前的舉動來看，已經有愈來愈多烏雲聚集，標普 500 指數恐怕很難突破 2800 點。

他表示，美股自 12 月 24 日後大反彈，主要原因是聯準會變得鴿派，而美中協議有望達成，讓標普 500 指數勁揚 430 點，但相關的利多消息已接近反映完畢，而指數逼近 2790-2800 點的極大阻力點，上漲的空間相當有限。

他認為，標普 500 的目標價位約為 2550 點，股市將會走弱，近幾週做空較有利。

提出類似看法的還有專欄作家 Mark Hulbert，他警告，市場已經由極端悲觀情緒轉向極端樂觀情緒，並不利於股市繼續走多。