葉倫暗示：阻止中國貨幣操縱難度比美方想像的還大

《彭博社》週二 (19 日) 報導，美國和中國在華盛頓展開新一輪談判，市場消息人士表示，兩國官員正在討論如何在「諒解備忘錄」中解決貨幣政策問題，本輪談判美國代表要求中國保持人民幣幣值穩定。聯準會前主席葉倫暗示，阻止中國操縱匯率的難度可能比美國貿易談判代表認為的要大。

此消息傳出後，美元指數跌至 0.3% 至單日低點，離岸人民幣升至盤中高點，6.75 人民幣兌 1 美元；與中國經濟緊密相關的澳幣兌美元上漲 0.6%。

週二 (19 日) 美國和中國在華府開始啟動新一輪談判且週四 (21) 起，美中雙方將展開新一輪部長級貿易談判，主要目的是達成必要的中國結構性改革，人民幣穩定議題也將再度擺上談判桌。

美中貿易戰開打後，人民幣在 2018 年貶值超過 5%，引發了外界的猜測，認為中國是在故意壓低人民幣匯率，以抵消關稅的影響。人民幣兌美元匯率在 10 月底跌至 10 年低點後，今年以來反彈近 2%。

近幾個月來，美中已在多輪談判中討論人民幣匯率穩定的承諾，雙方已初步同意，這將是任何最終協議框架的一部分。

據兩名消息人士透露，美對中談判過程中已明確表示，任何讓人民幣貶值的企圖，都將面臨更多或更高的美國關稅。

川普在 2016 年競選期間誓言將中國列為匯率操縱國，但美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在執位兩年後尚未找到這樣做的理由，但他繼續密切關注人民幣匯率。

截稿前，負責美國貿易代表辦公室發言人並未對此立即回應評論。

葉倫週二 (19 日) 在布魯金斯學會 (Brookings Institution) 發表談話時表示，當一個國家通過操縱貨幣來獲得貿易優勢時，這很難界定到底是貨幣工具還是貨幣操控。但葉倫並沒有具體評論目前美中之間的談判。

葉倫指出，美國自身也面臨著引發貨幣戰爭的指責，尤其是在經濟大蕭條後進行大規模資產購買時。量化寬鬆 (QE) 政策旨在降低利率，但這也導致美元兌新興市場貨幣貶值。

葉倫稱：「貨幣政策確實對一個國家的匯率產生了系統性的影響，不過我認為，市場普遍認為，應該把貨幣政策用於國內 (美國)。因此，我們希望謹慎行事，莫讓國內政策工具定義為匯率操縱。」

本週市場密切關注，聯準會將於美東時間週三 (20 日) 公布其近期會議紀要。