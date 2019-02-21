Fed下半年停止縮表選項浮出檯面 美股震盪道瓊一度漲近百點

聯準會 (Federal Reserve) 週三 (20 日) 公布 1 月會議紀要顯示，聯準會官員權衡各種不利於經濟增長的因素後放棄逐步升息計畫、對升息抱持耐心；官員們大多對今年是否再次升息表達不確定，並希望今年下半年停止縮表。

會議紀要釋出後，推動週三 (20 日) 美國三大主要股指震盪，道瓊指數一度大漲近百點，美東時間下午 2:30 道瓊上揚 21 點；黃金短線下挫、美元指數小幅上漲，暫報 96.54、黃金跌破 1340 美元關口。

道瓊走勢圖。(圖：investing)

美債殖利率變化不大，保持穩定。10 年期美債殖利率小幅上漲至 2.65%、而 30 年期美債殖利率徘徊在 3% 以下、2 年期美債殖利率下滑至 2.495%；美債殖利率與價格成反比。

會議紀要中強調，美國經濟面臨下行風險，官員們大多對金融市場高波動性感到憂心，包括全球經濟成長放緩超過預期，尤其是中國和歐洲。

好消息是聯準會可能會比預期，更早地結束資產負債表正常化進程，且下半年停止縮表選項已浮出檯面。

會議紀要寫道：「幾乎所有與會者都認為，在今年晚些時候宣布停止『減少聯準會資產負債表的計劃』是理想的。」

會議紀要進一步說明，聯準會將不再逐步升息：「許多與會者表示，目前尚不清楚今年晚些時候對聯邦基金利率目標區間進行何種調整可能合適。」

會議記錄內容中寫道：「與會者支持貨幣政策持抱持耐心態度的多種考量，這是做為管理各種風險和前景不確定性的適當步驟。這些考慮因素包括：近期通膨增速放緩、部分政府關門和財政政策路徑，還權衡聯準會緊縮政策舉措，以及美中貿易談判對經濟的影響。」

與會委員們補充稱，將聯邦基金目標利率維持在 2.25% - 2.5% 目標區間目前幾乎沒有風險。