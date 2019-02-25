靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

撰文／歐陽善玲

五十歲前，怪老子也是一般上班族，有感於每日工作像陀螺、總是不停打轉，在日復一日的循環中，為了拿回生活自主權，便開始學習理財。理工背景、又善於運用 Excel 的他，很快就為自己找到一套方法，既能確保生活品質，又能不被工作牽制。五十歲左右，他便從職場畢業，開啟第二人生，出書寫作、教人投資理財，至今已超過十年。

怪老子屬於實事求是的保守型投資人，不追求重押的獲利快感，而偏好分散風險、細水長流的投資收益。單買債券，不但門檻高（一張動輒十萬美元起跳），也無法分散。於是，過去他將大部分資金投入全球債券型基金，透過基金經理人操作管理，創造固定現金流。

建立債券 ETF 部位

初期目標至少七位數

但這兩年，他開始改變「現金流作戰計畫」，瞄準債券 ETF。說到這裡，他戲劇性地拿起手機，立刻下單、買進「元大 AAA 至 A 公司債」（00751B），秒交易成功。「很多人會想，債券 ETF 規模雖大，但每日成交量不過幾百張，不成比例，可能會有流動性問題，我現在就買給你看，證明這種擔心是多餘的。」

交易完成後，怪老子才好奇確認了一下剛剛買在多少價位；對他來說，這可不是衝動性下單，「持續將債券基金轉換成債券 ETF」已是近期重要理財計畫，只要方向正確，過程中就不會因為價格高低而改變目標。初期預計調整規模，至少七位數起跳。

能夠這麼篤定確信債券 ETF 更適合自己，怪老子主要有三點考量。

第一，自然是投資成本更低。就像是在績效比賽前，裁判先送分，先不論債券基金經理人選債挑債，或對匯率、利率判斷有多神準，對他來說，主動式投資成本就是比債券 ETF 多出約一％，在「省到就是先賺到」的道理下，轉換誘因大。

第二，是投資標的更透明。「相較一般債券基金的持債內容，未必都能完整公布，有些甚至根本沒公開；債券 ETF 一籃子的成分債，卻能在投信官網上每日完整揭露，透明度相當高，投資人可輕易掌握 ETF 持債方向，對布局標的也能有更清晰的輪廓。」怪老子說，現在國內債券 ETF 選擇變多，涵蓋範圍更廣，據了解，接下來還有二十多檔要掛牌，真的很興奮。

第三，也是很多人在意的部分，即拿本金出來配息。由於國內投資人熱愛配息型商品，不少債券基金為衝刺配息率，會將部分本金配回給投資人。但像怪老子，投資目的在盡可能累積債券部位，壯大利息收入；一旦配回投資本金，便容易打亂理財計畫。而目前掛牌的債券 ETF，以季配息為主，在產品規範下，較不會有配到本金的疑慮。

來源：《今周刊》 1157 期

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