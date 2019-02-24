資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

文／今周刊編輯團隊

在全日本最大連鎖藥妝店松本清的東京銀座旗艦門市，一進門，迎面最顯眼的櫃位，就是一整排的面膜專區，來自台灣的「森田藥粧燕窩濃潤滋養面膜」、「我的美麗日記黑珍珠煥白面膜」，也占據了不小枱面。

銀座松本清旗艦店現場 台灣品牌與日本 A 咖平起平坐

2016 年，台灣的外貿協會已經嗅出面膜業春苗綻放的氣息，決定為此籌組「台灣美粧品牌行銷聯盟」。

「我們盤點了台灣 195 個製造業，唯一連續多年成長的只有化妝品產業，其中最主要的成長力道，就是來自面膜。」外貿協會產業拓展處處長邱揮立充滿熱情告訴我們，台灣的面膜產業戰鬥力十足，過去 3 年，外貿協會僅有為此籌組唯一的產業聯盟，「至今已經連續三屆，還有許多業者抱怨電話不斷，為什麼他們不能加入？」「我的心機」、「未來美八分鐘面膜」、「TT 面膜」一個個品牌飛出台灣，整個東南亞、東北亞，台灣面膜用輕柔的力量戰勝市場。

25 公克的魔力 產業鏈精采扎實 工研院也參一腳

綜合屈臣氏等主要藥妝、賣場的意見估計，台灣女生一年敷掉 1.2 億片面膜，再加上觀光客成箱地購買，這部分還不包括從網路上全球交易，一年在台灣境內實體通路賣出約 1.5 億到 2 億片不等的面膜；若每片平均以 30 元估算，一年大約可賣出 50 億元的面膜。

加上經濟部統計處對面膜「成品」出口總值的估計，每年都以接近 3 成的業績持續成長，以及更多無法計入的是，代工廠半成品的輸出，則全體產業的海內外總產值可達 3 百億元左右，且還在持續成長趨勢中。

背後的產業鏈更是精采扎實。上市公司、全球不織布大廠南六企業與醫材大廠和康生技近年來積極投入，以面膜為主力的「生技產品」營收占南六企業總體營收已達 38％，成為公司最大營收來源；至於和康生技，面膜產品亦已占公司 4 成營業額。不僅如此，近期就連工研院都來參一腳，研發出最新的 LED「光」的面膜，宣稱可以延緩膠原蛋白流失。

製造代工廠更是林立，幫統一藥品「我的美麗日記」代工的科毅研究開發，位在美麗的新北淡水小鎮，負責人賴明三，是膠體界面化學博士，十足科班出身。還有許多業者為了嚴格把關品質，不放心委託代工，因此從後端的製造到前端的品牌，全部一手完成；例如剛登上興櫃的軒郁，就是「八分鐘未來美面膜」的製造公司，去年登上興櫃股價直奔 1 百多元，表現不差；而來自彰化鹿港小鎮的森田生醫，幾乎已是台灣面膜業的一則傳奇了！這個由家族年逾 80 歲的爸媽、5 個兄弟姊妹共同創立的品牌，是台灣至今最大的面膜品牌，去年在全球共賣出 3.5 億片的面膜，包括中國、香港、新加坡、日本、馬來西亞到泰國共 14 個國家，幾乎可以說有華人的地方，就有平價好用、CP 值超高的森田面膜。

來源：《今周刊》 1157 期

更多精彩內容請至 《今周刊》