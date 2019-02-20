【豐銀投顧】上銀元山台郡創高 神秘資安股是誰？

◆盤勢分析

昨天才在說:「萬一外資還要再加碼台股好幾百億，那麼台股還會有缺口壓力嗎」？今天外資果然大買百億！外資為何一直要買超台股？其實也不是獨厚台股，而是新興市場國家再度受到外資的青睞。背後最主要的原因當然不是什麼費氏係數、kd、macd 之類的技術指標。而是美國、中國兩個大國採行了寬鬆的貨幣政策，所釋放出來的資金，足以剌激美、中兩國的股市，當然也能帶動全球股市了！中國今年換了證監會的主席，從過去注重風險控管轉為增加融資能力。請注意關鍵字:「融資能力」，那不就是希望能讓散戶更方便融資？希望有更多的資金流入股市？如此一來，陸股能不止跌反彈甚至大漲嗎？

既然會拖累台股的中國股市及全球股市的龍頭都沒了問題，那麼台股怎麼會差到哪去？許多人還是想不透這個行情怎麼能一直漲？明明技術分析顯示應該要放空了，怎麼指數還是一路軋上去？這就是不瞭理資金的力量永遠大於國際事件及技術面的密訣，常常看筆者文章的人應該就不會被迷惑。目前大盤指數雖然已經頂到了 10/11 日跳空缺口的低點位置，看起來壓力頗大。但只要外資仍然有買進台股的理由，這個缺口回補就不是難事。

前幾天我們推薦了 2049 上銀、6275 元山、6269 台郡都創了波段新高，甚至連 2454 聯發科今天也有發動的跡象。最近可以操作的股票可說是越來越多了！就連昨天我們提到的:「資安概念股」今天竟然也小小的動了大約 3% 左右，我們明天會在 LINE 公佈是哪檔。未來這個行情我們仍是看可以操作股票，除了資安概念股，筆者認為 5G 題材雖然熱絡，但不一定要專挑 5G 個股做，而是可以從其週邊的相關題材股切入。例如 PA 功率放大器，筆者認為是一定會受惠的族群，尤其 5G 發射的功率與 3、4G 大不相同，相關的應用也大，就如同我們之前選擇 6269 台郡佈局是一樣的道理，提供給大家參考，祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師