【華冠投顧】外資買超百易，台指期拉高結算，台股創新高!

昨晚美股小漲小跌，台股今日在台積電 (2330)，大立光(3008) 等權值股點火帶動下，開高走高大漲 120 點，以 10272 作收，成交量 1322 億元，價漲量增格局。

台股經過 2 日量縮震盪整理，今日台指期結算日，在台積電 (2330)，大立光(3008)，鴻海(2317)，聯發科(2454)，可成(2474) 等電子權值股點火發動下，開高震盪走高收最高，加權指數再創今年以來新高，台指期拉高結算。外資買超 108 億元，期貨市場續增 6259 口多單，來到 65347 口淨多單，投信賣 0.8 億元，自營買 8.1 億元。焦點股: 台積電昨日公布股利政策，今年擬配發 10 元股利，採逐季配息策略吸引買盤進駐，激勵股價收最高漲 5.5 元，收 234.5 元。強勢股方面: 明基材 (8215)偏光板供應吃緊，自結去年 EPS 1.02 元，1 月 EPS 0.06 元，股價漲停創高。聯亞 (3081) 擁 5G 及高股利雙題材發酵，突破盤整價量俱揚，一舉攻漲停板，突破 300 元及 4 個月高點。鎧勝 - KY (5264) 上月營收亮眼，且外資連 2 日敲進，股價續反彈，跳空高鎖 54.8 元漲停。創意 (3443)甩減碼評等，昨三大法人齊力轉買超，股價飆上漲停。其他包括合鑫 (3049)，友威科(3580)，聯鈞(3450)，華星光(4979)，鎧勝 KY(5264) 以及易華電 (6552) 等強勢攻漲停板

台股今日台指期結算，在權值股拉抬下，拉高結算。整體而言，在籌碼面有利多方下，台股驚驚漲向上格局，不過短線須留意高檔個股賣壓出籠，資金可轉進基本面佳、股價偏低的個股。

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