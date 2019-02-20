【華冠投顧】台股拉高結算!繼續衝高大漲!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、6533 晶心科、3661 世芯 KY、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

拉高結算

台北股市早盤上漲 + 29 點開出，在台積電的領軍下，加權指數開高走高，終場大漲 + 120 點作收，收在 10272 點，成交量 1322 億。

沒有最狂，只有更狂… 台北股市在外資大買 + 108 億下，帶動台指期…『拉高結算』!! 除此之外，外資新月份的多單留倉已經來到 6.5 萬口；看樣子外資似乎鐵了心全力作多。不過，有別於外國瘋狂，從今天的結構來看，更能顯示出黑手心態的保守。展望下半周… 目前因為多方籌碼面偏重外資，高檔賣壓並沒縮手；加上今天因為台指期結算，會不會只是短線的強拉?! 這裡我們先不作預期，等明、後天籌碼面明朗後，我們再來推估!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8215 明基材、3450 聯均、3081 聯亞、1795 美時、3406 玉晶光、6552 易華電、3645 達邁… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3128 昇銳、1589 永冠 KY、6223 旺矽、5457 宣德、3036 文曄、2338 光罩… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。