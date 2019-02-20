歐股盤前─市場關注貿易磋商、Fed會議紀錄 指數期貨走揚

市場持續關注新一輪美中貿易談判，以及聯準會 (Fed) 將發布的政策會議紀錄，今 (20) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週三下午 3 點 08 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.11%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.14%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.29%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.09%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.20%，深證成指上漲 0.39%；南韓 Kospi 指數上漲 1.09%，日經 225 指數上漲 0.60%；台股收漲 120.2 點，至 10272.46 點。

美中兩國本週於華府，繼續進行貿易磋商，市場對達成貿易協議一事，抱持樂觀態度，週二美股收高，道瓊工業指數收漲 8.07 點 (0.03%)，至 25891.32 點；標普 500 指數收漲 4.16 點 (0.15%)，至 2779.76 點；那斯達克指數收漲 14.36 點 (0.19%)，至 7486.77 點。

美國總統川普日前表示，貿易談判進展順利，原定 3 月 1 日的截止期限，並非「魔術之日」(magic date)，任何事都可能發生；外界解讀，川普的說法，似乎暗示他有意延長貿易戰休兵期。

上週，美中於北京進行貿易磋商，事後雙方皆稱，已就關鍵議題取得進展；川普認為，中國不希望美方再調高關稅，「他們正在努力加快進度，避免這種情況發生。」

Fed 將於台北時間週四凌晨，公布 1 月政策會議紀錄，外界預期，Fed 將重申前次聲明內容，呼籲對進一步升息保持耐心。

Fed 紐約分行總裁 John William 日前指出，除非經濟成長或通膨意外加速，否則就當前利率水準來看，沒必要再次升息。