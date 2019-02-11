日本2018智慧型手機出貨量 iPhone穩坐第一

日本調查公司「MM 總研」最新資料顯示，2018 年日本智慧型手機出貨量，年減 2.6%，至 3116 萬 7000 支，是近 4 年來，首次出現下滑。

日本國內智慧型手機的出貨量高峰，出現在 2017 年的 3199 萬 4000 支。

MM 總研的這項統計調查，於 2009 年首次展開。調查的對象除了智慧型手機外，也包含傳統型行動電話。

2018 年傳統型手機的出貨量年減 28.5%，出貨台數為這項統計自 2009 年開始以來的新低，為 383 萬 2000 支。

從 2018 年整體出貨量來看，智慧型手機的比重，較上個年度增加 3.4% 為 89.1%；而傳統型手機則為年減 3.4%，比重為 10.9%。

智慧型手機，是目前日本行動電話市場的主流。在 2018 年，有鎖 SIM 卡，出貨給日本三家主要電信業者 (NTT DoCoMo(9437-JP)、KDDI au(9433-JP)、SoftBank(9434-JP)) 的智慧型手機，數量年減 3% 為 2815 萬支；未鎖 SIM 卡，供貨給 MVNO(虛擬行動網路電信公司) 業者的智慧型手機數量，年增 1.8% 為 301 萬 7000 支。未鎖 SIM 卡的智慧型手機比例，年增 0.4% 來到 9.7%。

而智慧型手機出貨量減少的原因，根據調查公司的說法，在於新款智慧型手機的性能及電池容量沒有大幅度的提升，消費者的換機時間也因而拉長。

從製造商的出貨數量，來看 2018 年日本國內智慧型手機的市占率，第 1 名仍為蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone，市占率雖然下滑了 1%，還是以近半的市占率 (49.5%) 穩坐王位。第 2 名為夏普的 13.3%(年增 6.9%)、第 3 名為索尼的 9.6%(年減 30.6%)、第 4 為三星的 6.7%、第 5 為華為的 6.4%。

根據 MM 總研的預測，未來日本購機費用與月租費分開計算的方案愈來愈普及後，購買中古機的消費者將會增加，智慧型手機的出貨量可能會進一步萎縮。