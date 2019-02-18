降價才能和中國品牌競爭 研究機構：iPhone實在太貴了

國際數據資訊有限公司 (IDC)資料顯示，去年第 4 季，iPhone 的中國出貨量，大減近 20%；IDC 直言，iPhone 售價「實在太貴了」，為了和中國品牌競爭，蘋果 (AAPL-US) 只好採取降價策略。

2018 年，新款 iPhone 銷售表現疲弱，為搶救業績，蘋果決定將部分海外市場的 iPhone 售價，與當地貨幣掛鉤，而非美元。

由 IDC 資料可得知，受中國經濟成長趨緩影響，去年第 4 季，iPhone 的中國出貨量，大減近 20%，蘋果在當地市場的營收，下滑了 27%；相較之下，華為 2018 年同期的手機出貨量，則成長了 23%。

與中國手機相比，iPhone 售價明顯較高，iPhone XS Max 售價近 1400 美元，約是華為 Mate 20 的 2 倍，小米 Mi Mix 3 的 3 倍。

IDC 資深亞太研究經理 Kiranjeet Kaur 在接受 CNBC 採訪時表示，iPhone 售價「實在太貴了」(just too expensive)。

Kaur 稱，華為已成為蘋果的主要競爭對手，中國消費者不再認為，本土品牌只能追隨國際品牌潮流，中國品牌已建立了識別度，正在市場上創造屬於自己的新趨勢。

2018 年，華為成為全球第 3 大智慧型手機製造商，僅次於蘋果和三星。

IDC 於 1 月份報告中指出，去年第 4 季，全球智慧型手機出貨量，下滑近 5%；部分原因在於，客戶更換新機的頻率，有所減少。