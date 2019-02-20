亞馬遜變更實體店面積揭露計算方式 大家更迷糊了

鉅亨網編譯張祖仁 2019年2月20號14點30分

在併購全食超市 (Whole Foods) 店面、開設書店、快速擴展 Amazon Go 無人收銀雜貨店以及全新的四星級熱門商品商店後，亞馬遜 (AMZN-US) 正在成為實體零售領域的一個更大的玩家。

對於專注於該公司不斷擴張腳步的投資人來說，這一切都是因為亞馬遜最新的年度報告中披露的數據令人困惑，報告指出其實體店總面積在去年有所下降。根據該文件，亞馬遜租賃和擁有的實體店面面積在 2018 年底時為 2010 萬平方英尺，較上年的 2130 萬平方英尺下降了 6%。

亞馬遜發言人在電子郵件聲明中表示，這個下降是由於亞馬遜公布其商店空間的方式發生變化，只將營業中的店面列入計算。

亞馬遜說，「在 2018 年，我們更新了報告實體店面面積的方法，僅包括向客戶開放的店面，並排除開發中的店面。」「在過去一年裡，我們增加了實體零售面積和客戶可以購物的地點數量，新增了亞馬遜四星級店面、Amazon Go、全食超市商店和亞馬遜書店。」

對於這家現在價值約 8000 億美元的公司而言，這只是個微小的變化，其龐大的產品組合涵蓋了電子商務、雲端計算、家庭設備和娛樂。若計入亞馬遜在全球的所有辦公空間和配送中心，該公司租賃並擁有超過 2.88 億平方英尺的空間。

但是，由於不包括正在開發中的商店，亞馬遜正在逐步提高其為開發實體店面的速度。去年，全食超市公佈了至少 25 個新的開業地點，而西雅圖、芝加哥和舊金山的 Amazon Go 商店數量增加到 10 個。亞馬遜還推出了 3 家新的四星級商店，這些商店出售亞馬遜至少獲四星評級的各類產品。

亞馬遜預計今年實體店面成長將翻倍。據《華爾街日報》12 月報導，該公司計劃擴大全食超市商店，主要針對郊區和更多農村地區，如愛達荷州和懷俄明州。《彭博》在 9 月曾報導，該公司計劃到 2021 年開設 3000 家 Amazon Go 商店。

由於去年的會計計算變更，亞馬遜的實體店面面積不是唯一下降的數字。

該公司在其第 4 季財報電話會議上表示，實體店面營收下降 3% 主要是由於收購全食超市的日期比較基礎變化，以及線上銷售營收中的送貨和取貨訂單的變化。亞馬遜表示，若將這些變化進行調整後，實體店面營收將成長 6%。