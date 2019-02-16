〈分析〉亞馬遜怪獸一踩 XPO重挫12% 細數各產業亞馬遜足跡

亞馬遜 (AMZN-US) 怪獸正在吞噬經濟，其影響力涵蓋範圍越來越大了，似乎沒有產業能躲過亞馬遜的破壞。

物流業

亞馬遜的鮮食訂單自取點（圖：AFP）

全球最大運輸和倉儲公司 XPO Logistics (XPO-US) 週五發布財報，獲利營收均遜於預期，股價一度重挫近 20%，終場跌幅收斂至 12.73%。

分析師認為，XPO 顧客之所以流失，罪魁禍首就是亞馬遜。XPO 為亞馬遜提供最後一英哩物流服務。

亞馬遜試行利用小機器人幫 Prime 會員送貨（圖：AFP）

XPO 只是亞馬遜怪獸踏過的企業名單上其中一家，現在投資者若要買股，恐怕還得先檢視一下這串名單，看看能不能夠避開亞馬遜怪獸的肆虐，這樣的檢驗過程可望正確辨識哪些產業風險最大、哪些產業可以靠亞馬遜的成長而受惠。

首先，一如 XPO 的股價反應，物流業是受到亞馬遜風險最嚴重的產業。亞馬遜簽署了空運租賃契約，並將在未來幾年增加更多貨運能力，因應其「交付服務合作夥伴計畫」，去年 9 月亞馬遜已下訂 2 萬輛貨車。

亞馬遜鮮食卡車（圖：AFP）

當然，一些華爾街分析師猜測，亞馬遜可能乾脆買下聯邦快遞 FedEx (FDX-US)，但也有分析師不這麼認為，但這樣的想法確實讓該產業更加波動，也縮限了股價估值倍數，聯邦快遞和 UPS (UPS-US) 的交易價格比歷史估值範圍還低了 25%，雖然一般來說，這是觀察這些股票的好時機，但亞馬遜效應卻可能阻礙了價值投資者的觀察。

汽車產業

Rivian 執行長（圖：AFP）

週五遭亞馬遜怪獸轟炸的不只 XPO 一家，電動卡車製造商 Rivian 甫宣布，獲得亞馬遜領軍的財團投資 7 億美元股權，這不只威脅到特斯拉 (TSLA-US)，傳統車廠更該感到害怕。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 指出，Rivian 或特斯拉等產業新玩家成功推出的電動皮卡，恐讓底特律傳統車廠面臨嚴重挑戰。

除了物流業、汽車業，其他產業也對亞馬遜膽戰心驚。當年亞馬遜宣布計畫買下 Whole Foods 全食超市後，Kroger (KR-US) 兩天內股價就崩跌 26% 之多，這樣的反應好像極端了些，但也顯示出投資者對亞馬遜進攻的畏懼，因為他們擔心亞馬遜更有能力低利競爭。

工業分銷業

這也是投資者害怕 Amazon Business 的理由。

Amazon Business 是專供企業與商家購物的 B2B 賣場，可整合企業所需的採購機制，且供貨商需通過亞馬遜審核，必須花費至少一年時間經營 Amazon Seller，才有機會入選上 Amazon Business。

Amazon Business 可能破壞工業分銷產業，例如工業和堅固件經銷商 Fastenal (FAST-US) 和 W.W. Grainger (GWW-US) 等，自 2015 年 Amazon Business 出現以來，工業公司仍必須回應這樣的威脅。

Grainger 交易價格是 2019 預估獲利的 17.5 倍，接近歷史平均的底部；過去成長較快的 Fastenal，其交易價格也只估計本益比的 22 倍，較歷史平均低了 7%。

醫保產業

亞馬遜 2018 年收購了網路藥局 PillPack。激進投資者 Carl Icahn 就曾以亞馬遜威脅為由，試圖阻止保險公司 Cigna (CI-US) 和藥品福利管理公司 Express Scripts 合併，因為 Cigna 取得更多基於藥品的營收，其股價倍數就會呈現更大壓力。CVS Health (CVS-US) 交易價格為 2019 預估獲利的 9.3 倍，而 Cigna 是 11.8 倍。

居家智慧設備產業

Eero 路由器 (圖：官網)

當然也有正面受惠的企業，亞馬遜積極開發語音助理 Alexa 搭載的居家智慧設備，稍早收購了網路路由器公司 Eero，過去也曾收購其他家用技術，例如智慧門鈴公司。

亞馬遜進入智慧居家科技產業，智慧鑰匙門鎖公司 Allegion (ALLE-US) 樂見其成，因為這可望提高消費者採用這類產品的意願，亞馬遜和 Allegion 去年還宣布了一項智慧鑰匙合作計畫。

對倉庫自動化和全渠道戰略企業來說，亞馬遜也助了他們一臂之力，使其更容易獲零售商採用。(全渠道策略意味顧客可以網購，也可以上實體店面，或者兩者結合等)

Zebra Technologies (ZBRA-US) 專司生產倉儲自動化設備，該公司週四公布財報，顯示營收成長沒有任何降速跡象。

幾乎所有產業都看得到亞馬遜的身影，也許目前僅採礦業務還沒有感受到亞馬遜怪獸的破壞力。