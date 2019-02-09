自貝佐斯離婚八卦傳出後亞馬遜股價走跌 但分析師說：別擔心

亞馬遜 (AMZN-US) CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos) 貼文指控《國家詢問報》(National Enquirer) 敲詐勒索一事震驚了所有人，但負責分析這家最大線上零售商的分析師並不在乎，並相信這些八卦熱議的爭論不會影響他領導網路零售和強大雲端軟體的能力。

亞馬遜單一最大股東和全球首富貝佐斯週四 (7 日) 公布了一份個人貼文透露，指稱該《詢問報》試圖勒索他，並展示電子郵件顯示威脅公布裸體自拍和他的婚外情細節。

JMP Securities 網路分析師 Ron Josey 表示，「等一切塵埃落定，我們 仍將重回企業基本面，無論高階主管們做了什麼。」「如果它會對亞馬遜產生負面影響，我會感到驚訝。它是個擁有大量不同機會和營運業務的大型企業。它在零售和亞馬遜雲端 (AWS) 以及物流和廣告業務領域建立了領導地位。股價有很大的支持力道。」

Evercore ISI 網路分析師 Anthony DiClemente 補充說：「我不認為這些指控與亞馬遜的基本面有直接關係。」「當然，從公共關係的角度來看，我認為這不是理想的。當你只看基本面時，很難想像它會產生負面影響。」

貝佐斯的個人爭議始於 1 月 9 日他宣布計劃與結縭 25 年的妻子離婚，讓所有產業都在猜測它如何影響亞馬遜股東以及貝佐斯自己 16% 的持股。後來亞馬遜在 1 月 31 日公布多空交錯的第 4 季財報，並發布疲弱的展望。

亞馬遜股票自他宣布離婚前一天直到週五下跌近 5%，使其市值降至約 7930 億美元。在此期間，這家網路零售巨頭的表現落後於大盤、非必需消費品類股和科技類股，跌幅一度高達 12%。離婚消息可能是驅動因素的一部分，但表現不佳的真正原因更可能是上週的財報電話會議上警告 2019 年的支出增加和成長放緩。

《CNBC》名嘴 Jim Cramer 直言不諱地警告投資人不要對亞馬遜股票採取輕率行動，如果因為這個花邊新聞「就把亞馬遜賣掉，那你真的很蠢。」

當被問及貝佐斯的貼文時，RBC 網路分析師 Mark Mahaney 也有類似的觀點，他說「我確實讀過它。但沒有特別的感想。」

貝佐斯聘請他的長期保全負責人 Gavin de Becker 領導團隊對《國家詢問報》作法進行調查。在網路貼文中，貝佐斯確實承認他需要時間和奉獻集中在這家巨型企業上，並且他也不想偏離太遠。

貝佐斯寫道：「我請他優先考慮保護我的時間，因為我還有其他事情要繼續工作，並給予他需要的任何預算來追究此事的真相。」

《國家詢問報》的母公司 American Media 週五堅稱它「合法地」報導貝佐斯的婚外情，但表示將「立即且徹底地調查這些指控」。

D.A. Davidson 消費者技術分析師 Tom Forte 說，「他似乎是那種能夠駕馭挑戰的人。我認為這不會對他經營亞馬遜的方式或對亞馬遜的影響力產生負面影響。」「這種情況不像臉書 (FB-US) 那樣有個黃金股的股票類別。他沒有投票控制權。我認為他在亞馬遜的影響力反映了他的願景和他的工作歷程。」