福特宣布關閉巴西最老工廠 退出南美商用卡車業務

福特汽車 (F-US) 週二 (19 日) 表示，公司將關閉在巴西最古老的工廠，並退出其在南美洲的重型商用卡車業務—這是福特在全球虧損之下，重組計畫的一部分，此舉估計會造成超過 2700 個職缺消失。

福特此前表示，全球重組計畫將數以千計的工作職位，影響 110 億美元的費用，還可能關閉歐洲工廠。

在宣布巴西關廠之後，分析師和投資人皆預期南美地區將會進行類似的重整。福特汽車總裁兼執行長 Jim Hackett 上個月已經預告，投資人不久後就會看到南美重整計畫。

去年第 4 季，福特在拉丁美洲虧損約 2 億美元，與上年同期基本持平。

福特股價在紐約收盤漲 3.4%，來到 8.83 美元。

(圖表取自 Google)

福特預計關閉的巴西工廠，位於聖保羅的工業區 Sao Bernardo do Campo，自 1967 年開始營運，原先製造多款的轎車，之後轉為以製造卡車為主。

福特和 Volkswagen AG 合作結盟仍持續推進，也是裁員的重要原因，目前雙方已在商用貨車和皮卡上合作，預計很快擴展到電動車及自駕車。這兩家汽車製造商還承諾在其他項目上合作，其中包括在南美等地區合併產能。

福特南美總裁 Lyle Watters 表示，透過產品的供應調整等方式，福特預計提供卓越的客戶體驗和更精簡的商業模式，以建立可持續及獲利的營運模式。退出重型商用卡車業務，是因為這項業務需要大量資本投資，而且目前沒有可行的獲利途徑。