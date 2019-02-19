陸股粵港澳大灣區掀漲停潮 大盤開高後探底回升 收平盤附近

在連漲多日之後，陸股今天依然人氣不減，成交金額持續飆高，不過大盤開高後探底回升，並未維持昨日大漲格局。

截至收盤，上證指數收報 2755.65 點，漲 0.05%，成交額人民幣 2471 億元；深成指收報 8440.87 點，跌 0.07%，成交額 3587 億元；創業板收報 1406.04 點，跌 0.53%，成交額 1016 億元。

今日北上資金淨流入 A 股近人民幣 18.85 億元，已連續 15 個交易日實現淨流入。滬股通淨流入 14.9 億，深股通淨流入 4.6 億。

2 月 19 日北向資金流動狀況 圖片來源：東方財富網

從盤面上看，多元金融、粵港澳大灣區、黃金概念股居板塊漲幅榜前列，醫藥電商、高送轉、芬太尼居板塊跌幅榜前列。尤其粵港澳大灣區板塊強勢爆發，板塊內多檔個股漲停，粵泰股份、珠江實業、廣弘控股、鹽田港、深天地 A、廣州港、招商港口、特例 A、珠海港、粵水電等多股收漲停。

針對後市，東北證券認為，節後在兩融資金與北上資金的同步推動下，兩市成交額快速放大，博弈存量指標達到上軌附近，市場情緒修復進入較為充分的狀態。而在市場資金分佈集中度大幅上行的背景下，東北證券建議關注偏底部的計算機與電子。該機構指出，雖然兩者價格表現上差距不大，但成交佔比的走勢分化較大，電子佔比從底部迅速上升至高點，而計算機佔比變動相對緩和，後勁可能更足。此外，從量價循環趨勢的角度，該機構新增建議關注醫藥生物。

中金公司指出，在「外資不斷流入驅動龍頭發力，博弈資金接力帶動創新補漲」的階段過後，A 股市場的中期反彈行情將進入第二階段，由普漲態勢向分化格局轉變。中金公司認為，市場格局轉變將包括以下幾方面：中期反彈行情進入第二階段，上證綜指仍有空間但反彈速度將下降。