陸股大牛起飛？成交量破6000億創一年新高

農曆春節過後，中國股市持續放量上攻，滬深兩地市場成交額在春節後第一個交易日（11 日）即突破人民幣 3000 億元大關，隨後在 13 日再突破人民幣 4000 億元，18 日則突破人民幣 5000 億元，昨 (19) 日則衝破人民幣 6000 億元大關，來到人民幣 6058 億元，創近一年的新高。

圖: 東方財富網。上證綜指周線。

在春節後的 7 個交易日，上證綜指累計上漲 5.25%，創業板指數則上漲 10.59%，陸股整體呈現價漲量增。

而行情持續火爆，以及成交量的快速提升，主要是受益於春節前中國人行積極釋出流動性的影響。目前，中國銀行體系流動性仍處於偏高水準。從歷史上來看，春節期間不論是企業還是個人都有大量的資金需求，因此中國人行為了因應短期資金需求，會大量釋出短期 7～21 天期的流動性。

而這部分流動性春節後中國人行還沒來得及全數回收，因此過多的流動性往往會刺激股市短期上漲，這也就是為什麼大部分陸股在春節後會有所謂的紅包行情的重要原因之一。

另一方面，今年較為特別的一點是，隨著 A 股納入國際市場指數的比重持續擴大，帶進中國資本市場的資金也越來越多，對於 A 股的影響也日益增加，且 2019 年是 A 股加速納入國際指數的一年。截至昨 (19) 日收盤，今年以來利用香港北上的資金累計淨流入達到人民幣 990 億元，外資搶先偷跑的意圖明顯。

中國大牛的五大訊號

除了上述外資的因素，過去中國股市若要出現一波牛市前會有五大訊號，投資人可以留意有多少訊號亮燈。

首先是政策面。中國股市一向以「政策市」為導向，每一個大波段的漲跌都會政府政策的轉變密切相關。今年中國政府刺激政策主要圍繞在 5G、基建、雄安新區，及粵港澳大灣區等概念股。

第二，是相對寬鬆的貨幣環境。寬鬆的貨幣環境無疑是股市上漲的動力，這放諸四海皆準，最近幾波中國股市大漲均處於較為寬鬆的貨幣環境，利率處於相對較低的水準。

第三，持續成長的總體經濟前景。經濟前景好必然是中國股市上漲的動力，不過，中美貿易戰是否結束仍不確定，目前只是兩國談判的氛圍不差，這多少會帶給市場一些信心。

第四，基金持股大幅提升。作為陸股主要參與者，牛市上漲與基金加碼有直接關聯。從歷史數據來看，牛市上漲與基金加碼過程幾乎同步，而隨著基金持股水位到頂後，沒有新的活水進駐，也是牛市頂點將至，熊市將到來的訊號。

第五，持續上漲的陸股開戶數。這個主要為散戶的情緒指標，畢竟目前陸股還是以散戶為主的淺碟型市場，開戶數的上揚往往顯示著散戶信心回升。在 2007 年中國股市最瘋狂的時候，連小學生之間的談話內容都會提到股票。不過當看到這類不正常的消息時，反應著中國股市離熊市已經不遠。