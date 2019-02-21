罕見！李克強重申：我們決不搞大水漫灌

《中國政府網》 週三 (20 日) 報導，面對各界質疑中國貨幣政策是否走向量化寬鬆，中國國務院總理李克強週三 (20 日) 在常務會議再次重申：「(中國) 穩健的貨幣政策沒有變，也不會變。我們堅決不搞大水漫灌！」

為全力穩住經濟，中國人行在開年 1 月宣布下調金融機構存款準備金率共計 1%，分兩次調整，時間點為 1 月 15 日和 1 月 25 日，同時配合不再續作第一季到期的中期借貸便利 (MLF)。

上月中國人行預料釋出人民幣 1.5 兆元資金 (約 6.8 兆新台幣) 且綜合各項因素，淨釋放長期資金約人民幣 8000 億元（約 3.5 兆新台幣）

由於中國人行放手一搏全面降準的行為，市場多認為某程度已意味中國貨幣政策已由穩健中性轉向適度寬鬆。

大水漫灌示意圖。(圖：AFP)

李克強對此澄清：「一個月內兩次降準，不但是順應市場需求，也因中國存款準備金率比其他經濟體還高，有充足的空間，並且在降準過程中也適當回收流動性。」

李克強表示：「相關金融機構要齊心協力，讓更多貸款更便捷流向實體經濟和中小微企業，特別是要向中長期貸款方向加大力度。」

李克強說：「降準信號發出後，社會融資總規模上升幅度表面看比較大，但仔細分析就會發現，其中主要是票據融資、短期貸款上升比較快。這不僅有可能造成套利和資金空轉等行為，而且可能會帶來新的潛在風險。」

李克強更強調，解決中國長期發展問題，最根本的就是全面深化改革，推動高質量發展，以促改革、調結構促進經濟穩中求進。

中國政府去 (2018) 年去槓桿化運動，引發流動性緊縮和創紀錄債券違約事件，在去年中國股市蒸發近 2.3 兆美元後，市場呈現低迷，去年 12 月平均成交量金幾乎降至 4 年來最低。

隨著年初中國人行貨幣策略出爐，如今市場正迅速從上月鋪天蓋地財報預警和中國經濟增長放緩中恢復過來，轉而關注未來前景應該改善的所有原因。

中美貿易談判目前正向發展、中國人行 (PBoC) 降息、入市買 A 股風聲不斷、傳擬推出刺激消費措施、中國近月頻頻批覆大型基建項目，下月中國高層官員年會可能催生更多支持性政策，就連中國官媒亦加入，強調股市看漲的理由越來越充分，帶動近期港中兩地股市回春。