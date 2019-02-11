新唐總經理戴尚義：今年業績會比去年好

本土唯一 IDM 廠新唐 (4919) 展望 2019 年，總經理戴尚義提到，雖然貿易戰對今年大環境有不利影響，但相信今年業績還是會比去年好。回顧去年成績，新唐去年第四季營收 24.71 億元，季減 6.5%，毛利率持穩，約 39%，單季稅後獲利 1.55 億元，季減 2 成，單季每股淨利 0.74 元。



合計新唐去年全年，新唐去年營收 100.4 億元，創營收年度新高，全年稅後獲利 7.11 億元，年增 3%，每股淨利 3.42 元。



新唐也揭露去年營運績效，包括其一，32 位元 MCU 擴大工業應用市場，市佔率提升，第二，音效 MCU 打進遊戲機市場，第三，支援英特爾 (Intel)Purley 伺服器平台的遠端伺服器管理晶片(BMC) 出貨量持續擴大。



展望 2019 年，戴尚義提到，受到淡季與中美貿易戰影響，今年第一季會比較辛苦，但新唐主要領域在個人電腦、伺服器與遊戲機等，所受影響應相對有限，也因市場定位佳，預期今年總營收仍可望比去年成長。