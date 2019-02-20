〈財報〉競爭者減少、在線業務起色 沃爾瑪報佳績

全美最大零售商之一的沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 冬季假期似乎抓住了消費者的心，銷售增長強勁外，也吸引了更多客戶，提升了其在線生鮮業務。

該公司的美國可比銷售額 (不包括天然氣，但包括電子商務) 1 月份結束的季度增長了 4.2%，高於原本預期的 3%，這也是 10 年來最大的季度成長之一。沃爾瑪從強大的生鮮銷售、在線訂單、和包括玩具在內的商品提振中獲得了佳績。

沃爾瑪股價因此周二 (19 日) 收盤上漲 2.21% 來到 102.20 美元。

沃爾瑪股價趨勢圖

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，「我們在一年中的大部分時間裡都經歷了良好的宏觀經濟環境，這有助於提升生鮮消費」。McMillon 表示，該公司在最近一個季度獲得了包括生鮮和玩具在內的關鍵類別市場份額。

據了解，超過一半的沃爾瑪美國營收都來自食品和其他民生用品。沃爾瑪也號稱 90% 的美國人距離一間分店不會超過 10 英里範圍。同時，其他零售商如玩具反斗城 Toys R us 的倒閉，及遠離百貨公司的消費者，都有助於沃爾瑪這次的財報。

在最近一個季度，當美國政府在 1 月份向補充營養援助計劃 SNAP 的受益戶撥款 2 月份支票，以確保在政府關閉期間食品供應妥善，使沃爾瑪財報得到了提振。該公司表示，此次轉變增加了約 0.4% 的可比銷售增長。

沃爾瑪最新季度財報顯示：

調整後每股純益 EPS 達 1.41 美元，高於分析師預計的 1.33 美元。

營收達 1387.9 億美元，高於預計的 1386.5 億美元。

摩根士丹利零售業分析師 Simeon Gutman 表示，季度銷售受到多起一次性因素的影響，其中包括 1 月份的稅制改革，SNAP 支付、以及 ToysRus 的倒閉所成長。然而，沃爾瑪更廣泛的在線產品選擇和在線生鮮服務的成長「顯然引起了購物者的共鳴，而沃爾瑪吸引新客戶的努力正在發揮作用」。

雖然亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 佔全美大約 50% 的在線業務，但沃爾瑪慢慢在搶奪市佔。沃爾瑪表示，電子商務銷售額在最近一個季度增長了 43%，整個財年增長了 40%，達到了公司目標。這一增長主要得益於本財年「在線購買、店内提貨」服務擴展至沃爾瑪全美 4600 家門市的 2100 多家。沃爾瑪也開始在約 800 家門市提供在線生鮮配送服務。

當客戶在線購買，店内或停車場提貨時，業績是算在電子商務部門内。沃爾瑪預計本財年美國電子商務增長將放緩至 35%。

沃爾瑪的最新季度客流量有所增加，但客戶的平均花費也大幅成長。沃爾瑪財務長 Brett Biggs 在受訪時表示，隨著越來越多的民生物品銷售來自網路訂單，購物者每次的訂單也往往會增加。

與此同時，沃爾瑪的毛利有所下降，因受價格較低的電子商務訂單影響。而運輸成本上升和在線投資的銷售比例也較高。Biggs 預計，今年財年電子商務損失將增加。