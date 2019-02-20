美中談判華府登場 川普：3月1日休兵期限並非神奇的日子

隨著美國與中國達成貿易協議最後期限 (3 月 1 日) 只剩十天，美國總統川普週二 (19 日) 表示，與中國的貿易談判進展順利，並暗示他願意推延完成談判的最後期限。川普稱，3 月 1 日並非神奇的日子。

川普提到：「美中貿易談判非常複雜，目前進展得很好，我不能告訴大家確切的時間，但 3 月 1 日不是一個神奇的日子，很多事情都可能發生。」

川普已多次表示，他願意推遲休兵最後期限，週二他向外媒強調，真正的問題是美國是否會按計劃提高關稅。

美國早前表訂在 2019 年 1 月 1 日開始，將對價值 2000 億美元的中國進口關稅，從 10% 提高到 25%，但隨著去年底美中貿易休兵 90 日，已押後加徵關稅措施期限至 3 月 2 日，兩國目前積極爭取在 3 月 1 日前達成實質性協議。

美國與中國達成貿易協議最後期限 (3 月 1 日) 只剩十天，雙方目前並沒有達成任何協議。

川普已多次表示，他願意推遲休兵最後期限。(圖：AFP)

川普稱：「我知道中國不希望這個情況發生，所以我認為他們正努力加快行動，以免提高關稅。」

週二 (19 日) 美國和中國在華盛頓啟動新一輪談判，且週四 (21) 起，美中雙方將展開新一輪部長級貿易談判，其目的在於，「達成必要的中國結構性改革」。

市場消息人士表示，兩國官員正在討論如何在「諒解備忘錄」中解決貨幣政策問題，本輪談判美國要求中國保持人民幣幣值穩定，任何貶值人民幣的舉措都將讓中國面臨更多或更高的美國關稅。

上週五 (15 日) 川普表示：「如果能達成協議，他很榮幸將會取消對中國進口商品的關稅。」

去年 12 月初 G20 川習會會後，美中兩國元首達成協議，在「在未來三個月停止加徵新關稅。」雙方從 12 月 1 日開始恢復 90 天的貿易磋商，目前截止日已步步逼近。

早前美中雙方在北京進行為期一週的談判，美中官員們皆表示，在一些關鍵問題取得進展。