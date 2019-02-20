PayPal執行長：數位支付產業市值上看100兆美元

PayPal 執行長 Dan Schulman 週二表示，隨著金融科技業快速成長，數位支付市場可能達到 100 兆美元。

PayPal 熱門行動付費服務「Venmo」正持續與更多商家合作，他稱假日銷售沒有任何令人失望的跡象，也沒有全球成長潛在放緩負面衝擊產業的跡象。上一季該平台處理的支付次數年增 80%，Schulman 認為公司今年可以處理的交易總值超過 1000 億美元。

「我們生活在數位商務領域，而數位商務正爆炸式全球發展，我們正騎乘在這波浪潮上，我們看到的是相當積極的前景。」

為了支持其發展，Schulman 指出 Venmo 一直致力於與眾多行業的公司建立合作夥伴關係，提供顧客更好的服務，目前已配合使用 Venmo 的企業包括臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和阿里巴巴 (BABA-US)。

「大眾都想方設法要利用這項技術，為顧客提供更好的服務，所以未來應該會越來越少企業單獨提供龐大顧客服務，而是全球會邁向利用平台整合在一起，讓平台為企業提供更好的服務。」

他也提到金融科技服務業的競爭，例如摩根大通和美國銀行等 7 大銀行擁有的 Zelle 數位支付網路，大眾質疑 Zelle 恐怕讓 Venmo 更難生存。

然而，Schulman 認為這是企業決定共同合作分享平台的跡象，並指出 Venmo 也與其他金融機構合作， Venmo 和 Zelle 的差別在於顧客如何採用這兩種平台。

Venmo 平均交易價格約莫 50 美元，一週大約 5 次。Zelle 則處理更高金額的交易，通常為 250 美元，頻率是每月一次。

截至週二，PayPal (PYPL-US) 市值約 1110 億美元，交易價格在 95.02 美元，今年迄今漲幅約 13%，過去 12 個月漲幅超過 21%。

「點對點 (P2P) 的支付方式在市場上爆炸，這是一個價值數兆美元的市場，當然不是單一贏者全拿的市場，這兩者可以自己一邊的生存下來，不會是贏者全拿。」

此外，Schulman 指出，PayPal 正在進軍全球市場，亞洲是其成長最快的地區之一，包括印度、中國和日本。與亞馬遜和阿里巴巴等線上商場建立合作關係是 Paypal 關鍵策略，足以抵銷遭 eBay 衝擊放緩的成長。過去 12 個月 eBay (EBAY-US) 股價下跌近 15%。

「但 Venmo 真正的秘密是，它不只是行動支付服務，它真的想做的是切入你的社交網路，所以它真要呈現的是社交體驗。」

Schulman 預計，Venmo 至少在接下來兩季都不會有獲利，但合作夥伴關係使該公司能讓該服務實踐獲利，「中長期過後，它對我們來說，非常有利可圖。」

他也暗示，Venmo 可能採用更多措施，進一步利用社交媒體。「我們能和臉書做得更多，他們可以利用我們平台最棒的資產，用他們希望的方式提供顧客服務。」