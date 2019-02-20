美股開盤走低 野村：恐慌買盤將推動美股走高

繼週一 (18 日) 總統日休市，美股週二 (19 日) 開局小幅下挫。隨著 S&P 500 指數上週突破 200 日均線 (2,744.88)，分析師認為，由於擔心錯失獲利機會，導致更多投資者將更多資金投入美國股市，美股可能在短期內獲得提振。

台北時間週二 (19 日) 下午 11 點許，美股四大指數早盤表現：

美股道瓊指下跌 3.65 點，或 0.01%，暫報 25879.60 點。

S&P500 指數上漲 0.44 點，或 0.02%，暫報 2776.04 點。

那斯達克指數上漲 7.56 點，或 0.10%，暫報 7479.97 點。

費城半導體指數上漲 0.80 點，或 0.06%，暫報 1351.98 點。

本週二美中貿易代表在華府展開新一輪談判，由於市場對兩國有望達成永久性貿易協議的樂觀情緒日漸高漲，推動美股上週走揚，上週 S&P 500 指數迎來連續第七週上揚，道瓊指數與那斯達克指數連續第八週走高。在此之前，聯準會表示將耐心考慮貨幣政策行動。

S&P 500 指數自 11 月 8 日以來未收於 2800 點上方，目前距離該水準還有 0.9% 之差。上週五 (15 日)，S&P 500 指數收於 2775.60，突破 200 日均線 (2,744.88)。

S&P 500 指數近一年走勢圖。

S&P 500 指數近期成功逆轉 10 月高點後的下行趨勢，突破 200 日均線，這一般被視為牛熊分界線。

野村證券策略師 Masanari Takada 週一 (18 日) 在一份報告中表示：「似乎出現一種恐慌買盤的情緒，一直滯後於大盤的投資者的購買情緒有所增強。在美國零售銷售數據創 9 年最差後，觀望系統化交易趨勢追隨者也被迫跟隨市場，增加新的多頭頭寸。」

Takada 表示：「我們認為，短期交易策略目標從 2 月底到 3 月初逢低買入，迎接隨之而來的報酬反轉 (return reversal)，這樣的策略很具有吸引力。」

MKM Partners 首席市場技術分析師 JC O 'Hara 在一份報告中寫道：「美國主要指數已開始恢復較長期的平均價格。超過 50% 的 S&P 500 成份股均高於 200 日均線，歷史顯示，當 S&P 500 指數在擺脫深度超賣並站穩支撐時，美股會經歷強勁的上行動能。」

PiperJaffray 首席市場技術人員 Craig Johnson 在一份報告中表示：「2800-2815 點區間將成為標普 下個重要阻力。」

股市飆升之際，許多投資者看好中國和美國將在不久的將來達成貿易協議。

美國總統川普已放軟態度表示，他願意推遲最後期限。(圖：AFP)

美中兩國必須在 3 月 1 日休戰之前達成協議，否則，美國將對中國進口商品提高關稅，但近期美國總統川普已放軟態度表示，他願意推遲最後期限。

TS Lombard 董事總經理 Christopher Granville 提到：「儘管川普似乎有意延長最後期限，以避免擾亂目前正在進行的實質性談判，但市場不能視為理所當然，總體而言，貿易戰風險仍偏向上行。」

沃爾瑪 (WMT-US) 週二 (19 日) 盤前公布最新財報優於預期，激勵該公司早盤股價上漲逾 2%。沃爾瑪表示，上一季度電子商務銷售額成長 43%。