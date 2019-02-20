美股盤中─道瓊與Nasdaq連八週上漲後 狹幅進行整理

美國股市週二中場接近持平，上週強勁上漲後，投資人進行整理。

台北時間 00:17

道瓊工業平均指數下跌 20.66 點或 0.08% 至 25862.59。

Nasdaq 指數上漲 12.27 點或 0.17% 至 7484.81。

S&P 500 指數上漲 0.85 點或 0.03% 至 2776.38。

上週五，主要指數均上漲至少 0.6%。道瓊漲幅逾 400 點。道瓊與 Nasdaq 連續八週週線上漲，S&P 500 則於八週以來，第七週上漲。

分析師說，美國股票指數已開始重新站上長期移動平均線。S&P 500 高於 200 日移動平均線，逾半數 S&P 500 成份股股價亦高於 200 日移動平均線。

歷史走勢顯示，當 S&P 500 擺脫技術性超賣，重新站上趨勢線，股市將會持續走高。

上週，美國股市上漲，投資人樂觀預期中美將能達成永久性貿易協定，為利多。上週，由財政部長梅努欽與貿易代表萊特海澤為首的美國貿易代表團在中國大陸進行協商。梅努欽說會談進展良好。

兩國會談本週將在華盛頓持續進行。中美兩國必須在 3 月初之前達成協議，否則美國對中國商品加徵關稅將生效。但川普總統近來表示，他願意延後截止期限。

分析師說，儘管川普可能延長截止期限，避免影響協商進行，但並非必然如此。上週在北京進行的第二回合協商並沒有突破，但更重要的是，也未破局。