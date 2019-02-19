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【胡一帆專欄】中國經濟與政策展望

政策進一步寬鬆以穩定增長

受國內不利因素和中美貿易緊張局勢的影響，2019 年中國 GDP 增長將繼續有序放緩。為緩衝下行勢頭、確保增長穩定，我們預計政府將保持寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策，並在即將來臨的全國人大會議上推出更多寬鬆措施。

2019 年 GDP 增長繼續有序放緩

由於投資和淨出口疲軟，2018 年中國 GDP 同比增速放緩至 6.6%。受國內不利因素和中美貿易緊張局勢的影響，我們預計 2019 年 GDP 增長將進一步放緩至 6.1%。今年出口增長很可能將降至低個位數，主要是因為去年基數較高（2018 年同比增長 9.9%），同時貿易摩擦持續以及全球需求放緩。另一方面，基建投資受地方政府支持會成為經濟增長主要驅動力。我們預計 2019 年固定資產投資增長將從 2018 年的歷史低點 5.9% 逐步回暖。零售銷售（包括汽車和電子產品）受益於個人所得稅削減以及消費補貼將大致保持高個位數增長。消費者價格指數（CPI），受食品和能源價格走低的影響，我們預計 2019 年 同比小幅增長 1.8%，低於 2018 年的 2.1%。2019 年生產者價格指數（PPI）可能從 3.5% 降至零增長，在某些月份甚至可能出現通縮，這主要是受到高基數效應和國內需求放緩的影響。

貨幣和財政政策保持寬鬆積極

中國的貨幣政策依然保持寬鬆支持。中國央行在 2018 年下調存款準備金率 250 個基點，今年 1 月份又進一步降准 100 個基點；我們預計央行在 2019 年餘下時間還有 100 至 200 個基點的降准空間。在流動性充裕之際，利率呈下行趨勢。財政政策依然保持積極，重點支持基礎設施項目建設。地方政府債券發行配額已提早下達，減稅降費措施也有望推出。在流動性充裕且財政支出強勁的環境下，2019 年信貸增長將回升至 10% 以上，高於 2018 年的 9.8%。同時宏觀杠杆率（包括地方政府債務）2019 年應會重拾升勢。2018 年宏觀杠杆率去杠杆政策下保持相對穩定。

預計 3 月全國人大會議將推出更多寬鬆措施

自去年 12 月中央經濟工作會議以來，政策寬鬆信號日益明顯，貨幣與財政政策的支持力度進一步強化。我們將密切關注即將於 3 月 5 日召開的全國人大會議，期間可能宣佈更多寬鬆政策以應對經濟放緩。市場預計此次人大會期間將進一步放寬政策，以確保短期經濟增長穩定，可能推出的措施包括：多輪降准，提高財政赤字目標，加大減稅力度，增加地方政府發債額度，支持民營企業和中小微企業的實質性措施，針對汽車和家電的消費刺激措施，以及市場進一步自由化等。未來幾個月中，我們將密切關注即將推出的政策措施及其影響。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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