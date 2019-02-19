【胡一帆專欄】中國經濟與政策展望

政策進一步寬鬆以穩定增長

受國內不利因素和中美貿易緊張局勢的影響，2019 年中國 GDP 增長將繼續有序放緩。為緩衝下行勢頭、確保增長穩定，我們預計政府將保持寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策，並在即將來臨的全國人大會議上推出更多寬鬆措施。

2019 年 GDP 增長繼續有序放緩

由於投資和淨出口疲軟，2018 年中國 GDP 同比增速放緩至 6.6%。受國內不利因素和中美貿易緊張局勢的影響，我們預計 2019 年 GDP 增長將進一步放緩至 6.1%。今年出口增長很可能將降至低個位數，主要是因為去年基數較高（2018 年同比增長 9.9%），同時貿易摩擦持續以及全球需求放緩。另一方面，基建投資受地方政府支持會成為經濟增長主要驅動力。我們預計 2019 年固定資產投資增長將從 2018 年的歷史低點 5.9% 逐步回暖。零售銷售（包括汽車和電子產品）受益於個人所得稅削減以及消費補貼將大致保持高個位數增長。消費者價格指數（CPI），受食品和能源價格走低的影響，我們預計 2019 年 同比小幅增長 1.8%，低於 2018 年的 2.1%。2019 年生產者價格指數（PPI）可能從 3.5% 降至零增長，在某些月份甚至可能出現通縮，這主要是受到高基數效應和國內需求放緩的影響。

貨幣和財政政策保持寬鬆積極

中國的貨幣政策依然保持寬鬆支持。中國央行在 2018 年下調存款準備金率 250 個基點，今年 1 月份又進一步降准 100 個基點；我們預計央行在 2019 年餘下時間還有 100 至 200 個基點的降准空間。在流動性充裕之際，利率呈下行趨勢。財政政策依然保持積極，重點支持基礎設施項目建設。地方政府債券發行配額已提早下達，減稅降費措施也有望推出。在流動性充裕且財政支出強勁的環境下，2019 年信貸增長將回升至 10% 以上，高於 2018 年的 9.8%。同時宏觀杠杆率（包括地方政府債務）2019 年應會重拾升勢。2018 年宏觀杠杆率去杠杆政策下保持相對穩定。

預計 3 月全國人大會議將推出更多寬鬆措施

自去年 12 月中央經濟工作會議以來，政策寬鬆信號日益明顯，貨幣與財政政策的支持力度進一步強化。我們將密切關注即將於 3 月 5 日召開的全國人大會議，期間可能宣佈更多寬鬆政策以應對經濟放緩。市場預計此次人大會期間將進一步放寬政策，以確保短期經濟增長穩定，可能推出的措施包括：多輪降准，提高財政赤字目標，加大減稅力度，增加地方政府發債額度，支持民營企業和中小微企業的實質性措施，針對汽車和家電的消費刺激措施，以及市場進一步自由化等。未來幾個月中，我們將密切關注即將推出的政策措施及其影響。