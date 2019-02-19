【馮冠華專欄】挑戰28600點

2 月 19 日推介 - 中銀香港（2388）

1）上日港股市況總結：承接美股上週五的強勢，港股週一大幅反彈，最終收報 28347 點，上升 446 點。全日成交按日下跌約 7% 至 951 億。滬深港通總成交額按日上升約 10% 至 110 億，流向轉為淨流入，金額約 8 億。北向仍為淨流入，金額也上升至約人民幣 47.9 億。藍籌 47 升 3 跌。



板塊方面，升勢頗全面，以石油、教育、科技、光伏、家電、物管及中資劵高較特出。滙豐（5）在週二的業績前也上升逾 2%。騰訊（700）也扭轉 3 連跌而上升 1.8%。中興（763）在大行報告下更大升近一成。做空方面，佔大市成交回落至 12.2%。牛熊証街貨最新比例為 56:44，重貨區方面，熊証仍在 28600-28649，牛証則上移至 27800-27849。

簡評：點數上，恆指昨天的升幅未能完全收復週五的跌幅；1.6% 的上漲也被上證約 2.7% 的漲幅比下去。成交金額在升市中下跌，估計是和美國休市與及上週五大跌後的戒心有關。無論如何，能一次過迅速收復 28000 點及 250 天線的 28318 點也算不俗；兩大權重股滙豐和騰訊的走勢也討好，再加上做空比率回落及南北向資金流入增大，熊証重貨區也較接近現價，若相對落後的 A 股升勢能持續，再向上屠熊應是易如反掌。

千呼萬喚的粵港澳大灣區發展規劃綱要昨晚出台（見點 2），或許這是 A 股昨天大成交爆升的原因之一。綱要涉及多個領域，亦提供不少炒作的空間。比方說，提升國際金融、強化全球離岸人民幣業務自然聯想到昨天突然大漲的中銀香港（2388）；另外除了點 2 中提及的航運、貿易中心和國際航空，手機、互聯網、5G、生物醫學、液化天然氣、甚至馬匹運動也有提及。大灣區的地產公司、基建以至資源股也會受惠。



筆者的看法是，這些規劃雖時間實現，在細節欠奉下也難下定論；再簡單說，這是遠水，暫時不能視作股市的拐點。切記雄安區也曾掀起一段熱潮啊！當然，股價積弱已久的中銀香港這順風車也可一試，星展香港去年純利創新高也有助氣氛。

2）國務院昨晚發佈了粵港澳大灣區發展規劃綱要，全文共 2.7 萬字，十一章，明確了粵港澳大灣區當前和今後一個時期合作發展的綱領，規劃近期至 2022 年，遠期展望到 2035 年。當中，香港的目標為：鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，大力發展創新及科技事業，培育新興產業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，打造更具競爭力的國際大都會。



澳門方面，目標為建設世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，促進經濟適度多元發展，打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地。

3）美股昨天休市。歐洲股市則變化不大。恆指期貨夜市則下跌 15 點。

4）個股訊息：丘鈦科技（1478）公布，1 月攝像頭模組銷量 2768.4 萬件，按年增長 72%，按月下跌 12.8%。按月減少主要由於傳統性的季節因素。1 月指紋識別模組產品銷量 674.9 萬件，按年跌 30.4%，按月則下跌 13.3%。

石四藥集團（2005）發盈利預喜，預期截至去年 12 月底止年度本司股權持有人應佔溢利，將較截至 2017 年同期錄得介乎 33% 至 40% 之顯著增長。公司表示，有關預期增長主要由於靜脈輸液之銷量及平均售價增加；其產品之整體毛利率增加，此為高利潤率產品帶來更佳的產品組合及公司持續成本控制措施所致。

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