【馮冠華專欄】消息面缺乏方向，港股今天或窄幅上落

2 月 20 日推介 - 中金公司（3908）

1) 上日港股市況總結 ：

受滙豐（5）業績遜預期影響，港股週二反覆偏軟，早市雖曾一度上漲約 141 點，午後在滙豐拖累下又曾下跌約 140 點，最終收報 28228 點，下跌 119 點。全日成交按日上升約 2% 至 969 億。滬深港通總成交額按日上升約 6% 至 116 億，流向轉為淨流出，金額約 8.2 億。

北向仍為淨流入，金額下滑至約人民幣 16.2 億。藍籌 23 升 25 跌 2 持平。板塊方面，石油、黃金相關、內險、澳門博彩及個別大灣區概念股表現較好。中資劵商普遍也表現不俗。相反，受消息指 2 月 24 日將公佈第二批醫保談判結果（即再有藥物降價），醫藥股跌勢較顯著。

其餘半導體、新經濟、豬肉及部分 5G 概念股的沽壓也較大。做空方面，佔大市成交回升至 13.6%。牛熊証街貨最新比例為 59:41，重貨區方面，熊証仍在 28600-28649，牛証也不變在 27800-27849。

簡評 ： 筆者覺得滙豐的業績不算是災難性，但確實是前中後全方位遜於預期，收入成本控制也未能達標，管理層又再一次令市場失望。縱使主席指出公司的一月數據勝於預期，現價 2018 年殖利率也高於 6%，但股價催化劑可說暫時欠奉，防守性在硬脫歐風險仍在下也不見突出，市場也有很多其他更吸引的選擇；所以投資者欲再希望「大笨象」跳舞，看來還要苦等了。（其 ADR 昨收報約 65.17，比香港收市再下跌約 1.5%）

滙豐業績的不濟把昨天的港股拖下，業績序幕來過驚嚇，市場信心或受影響。其他指標，包括做空比率回升、南下資金轉向至淨流出和 250 天線再失守均不是好事。無獨有偶，上證昨午也曾一度急速回吐，週一急升後，昨天下午在劣勢下最終仍保持上升已算不錯。港股後市的走向，A 股所扮演的角色將尤為重要。

收市後看到阿里巴巴入股中金公司（3908）的消息（見點 3）。筆者在早報及研討會也多次推介中金，理由是其 2018 上半年業績冠絶同羣，騰訊作為股東之一也令其新股保薦人業務更優勝。如今阿里的入股或更鞏固此業務的領導地位。由新加坡股東轉換至中國科網龍頭為股東應更添魅力。換上另一角度，國家重點培育的公司由全中資作主要股東也更合理，長線仍甚具投資價值。由於公司股價在過去兩天上升不少，不排除又有春江鴨子，會否借好消息平盤實屬難料；但股價挑戰騰訊入股時創下的高位 18 元應是指日可待。

2）美股上日市況總結 ：

美股三大指數週二小幅上升，當中道指收升 8 點或 0.03%，標指及納指則分別上升 0.15% 及 0.19%。美滙指數大幅回落至 96.51。十年期債息下跌至 2.636%。紐約期油上升至 56.09 美元。港股 ADR 上升 63 點，相當於恆指 28291 點水平。

3）個股訊息 ：

據聯交所股權披露顯示，阿里巴巴上周四 (14 日) 場內買入中金公司（3908）逾 1.17 億股，每股平均價 15.5 元，涉資逾 18.15 億元。資料亦顯示，新加坡政府投資公司 (GIC) 同日以每股 15.5 元，拋售同額的逾 1.17 億股份。完成交易後，阿里持有中金公司 H 股約 2.03 億股，佔 11.74% 和總已發行股份的 4.84%。據中金公司 2018 年第三季度業績報告顯示，按照持股比例估算，阿里成為繼中央滙金和騰訊之後的第三大股東。

新濠國際（200）旗下新濠博亞公布 2018 年第四季度業績，受惠於整體貴賓轉碼及中場業務增長，經調整 EBITDA 達 4.26 億美元，按年增長 25%，創下紀錄。因應資金流動狀況及資本需求，新濠博亞亦決定將每股派息增加 7% 至 5.17 美仙。

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