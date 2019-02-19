〈分析〉挺川普的代價？歐洲5G發展恐慢全球腳步2年

鉅亨網編譯許家華 2019年2月19號17點0分

英國首相梅伊 (Theresa May) 去年 2 月飛至中國，尋求中國商機以作為脫歐後的經濟緩衝，當時華為承諾數十億美元，欲協助英國「走在數位時代最前端」，但之後，英國卻成為打壓華為的歐洲國家之一，市場分析，這恐怕延遲英國 5G 行動網路的發展，而 5G 技術又牽扯到自動駕駛車和工廠電動化等的發展。

倫敦 Mirabaud 證券分析師 Neil Campling 分析說道，「英國打擊華為 5G 的風險在於，這會讓歐洲在 5G 技術上更加落後。」

英國會禁華為 5G 嗎？

英國一直在考慮是否要禁止使用華為的 5G 設備，但透過政府對話和監看來管理，雖然英國尚未做出決定，但已有消息稱英國國會將採取較為溫和的方式看待華為，知情人士透露，英國網路安全監管單位決議，國家有能力管理使用華為 5G 風險帶來的相關風險，沒有必要全面禁止。

上週英國情報局局長稱，禁止華為可能不是正確做法。上個月一位英國官員匿名表示，英國不可能頒布華為禁令。

雖然歐洲領導早期行動技術，但隨後中國、南韓、日本甚至美國都在下一輪電信技術競爭中領先歐洲。

中國 5G 用戶預計將快速竄升

歐洲的 5G 投資緩慢

雖然 5G 應當速度較 4G 快 10 倍，且成本更低，但歐洲電信業高層對 5G 的投資卻是相對緩慢，因為歐洲電信業擔心這筆支出要漫長的時間才能回本。

歐洲電信商普遍獲利較低，且監管機構阻止歐洲電信商合併成大型電信商，再加上 5G 所需的頻譜尚未全部分配，政府打算明年以數十億歐元價格將其拍賣。

歐洲大型電信商獲利萎縮，但其他地區 (亞太和北美) 卻相較成長

因為華為在歐洲電信網路設備中早已深度紮根，故如果華為發展受限，歐洲恐較其他地區受創更嚴重，造成在 5G 技術上更進一步落後給領先國家。

華為在歐洲市場的默默耕耘

十年前在歐洲默默無聞的華為，如今已掌握歐洲 1/3 電信系統，藉由與電信商試行的結果，華為將自身定位為天線、切換器、路由器、小型手機和網路的關鍵供應商，安全機構為華為打開大門的同時也密切監管其設備。

如今這種謹慎的接受方式受到了質疑，因為各國政府意識到監管 5G 的難度。4G 數據通常透過中心核心傳輸，但是 5G 數據將以更分散的方式在多個點之間進行處理和發送，這會讓監管機構更難發現系統弱點和駭客。

為了避免直接禁止華為，電信業高層正努力修復軟體，加強監控且網路設備不用敏感零件。英國電信集團 (BT Group Plc) 向來強調其脫離無線核心的政策，其中包括更換 2016 年收購的 EE 網路設備之計畫。

相較美國只有 5 家電信業 (顧客 3.983 億人)，歐洲大型電信業者卻達 26 家 (顧客 6.635 億人)，市場相當擁擠。

德國對於華為態度如何？

德國方面，知情人士透露，上個月一場網路營運者和政府官員的會議上討論到一個想法，讓國家安全部門可完全的取得供應商來源代碼，包括華為、Ericsson AB 和 Cisco Systems Inc。

根據近幾週發布的內部報告顯示，倘若監管提案失敗，最後德國政府仍禁用華為 5G 設備，那麼德意志電信 (Deutsche Telekom) 預計，歐洲 5G 技術將落後 2 年。另一位不願具名的歐洲大型手機廠高層表示，如果禁用華為，恐怕會讓 5G 的推行推遲 18 個月。

中國無線技術成功開拓歐洲、中東和非洲市場

若封鎖華為，歐洲 5G 設備發展將面臨兩大問題：

一是華為歐洲競爭者諾基亞和易立信現行的 4G 套件和 5G 設備尚未確定能否相容，且測試成本高昂。麥格理分析師 Peddy 即表示，目前歐洲電信商普遍認為易立信和諾基亞在 5G 產品的發展上落後了領頭羊約莫一年。

二是華為設備普及，倘若要拆除現有的華為 4G 設備，恐怕是歐洲手機廠商的最大惡夢，雖然一些分析師認為這不可能發生，但德國電信卻認為有此風險，在其內部報告指出，拆除華為 4G 設備的追溯禁令若上路，背後所造成的成本恐怕高達數十億歐元，顧問公司 Bengt Nordstrom 對此分析，「這恐怕會嚴重擾亂整個行動系統。」