BBC：華為創始人任正非稱美國無法擊垮華為

華為創始人任正非接受 BBC 採訪時表示，美國無法擊垮華為。

他說，世界需要華為，因為華為更先進；即使美國說服更多的國家暫時不要使用華為的設備，華為也只是把規模縮小一點。

川普政府一直在敦促其他國家，避免在關鍵基礎設施中使用華為的通信設備，認為這些設備可能被用來與中國政府互通情報。任正非駁斥華為幫助中國政府進行間諜活動的指控，強調他永遠不會傷害客戶。

任正非還對於他的女兒、華為首席財務官孟晚舟遭逮捕一事發出他迄今最強有力的批評。孟晚舟去年 12 月在溫哥華被捕，美國指控其涉嫌欺詐而要求引渡。華為否認有任何不當行為。

任正非說，他反對美國的所作所為，無法接受這種出於政治動機的行為。他說，美國喜歡制裁他人，一有問題，他們就會使用這種好鬥的方法；反對這種作法，但現在已經走上司法途徑，就由法院來解決。

目前英國似乎準備抗拒川普政府的要求，允許其電信業者採用華為設備。《金融時報》本周報導稱，英國國家網路安全中心認為，有辦法限制在 5G 無線網路中使用華為設備的風險。

任正非表示，華為可能會將原本計畫在美國的投資轉移到英國。

他向 BBC 表示，華為仍信任英國，也希望英國能更信任華為；因為如果美國不信任華為，那麼華為會更大規模把在美國的投資轉移到英國。

然而，正當全球準備斥資數十億美元投資 5G 無線網路之際，由於安全顧慮，華為仍至少面臨日本、澳洲、紐西蘭和美國部分封殺。任正非說，美國試圖將華為列入黑名單並不能阻止公司成長。

他說，西方不亮，還有東方亮。北方不亮，還有南方亮；美國不代表世界，美國只是世界的一部分。