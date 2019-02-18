外資2019年持續加碼A股 淨流入達人民幣937億元

陸股春節後氣勢如虹，僅 6 個交易日就大漲 150 點，上證指數今 (18) 日漲近 2.7%，直逼 2800 點。外資持續加碼中國股市，成為推升漲勢的一大助力。

wind 數據統計，今年以來，北上資金累計流入人民幣 973 億元，而且 1 月流入額 607 億，創港股通開通以來單月最高紀錄，本月不足 10 個交易日，淨流入已經高達 367 億。

摩根士丹利公司預測，大陸股市今年將吸引創紀錄的 700 億美元至 1250 億美元資金流入，遠高於此前 3 年 350 億美元的平均水平。長期來看，A 股外資流入規模將逐步正常化，穩定在每年 1000 億至 2200 億美元左右的規模。

花旗銀行日前的報告指出，2018 年全年中國資本市場迎來了 1200 億美元的創紀錄外資流入，預計 2019 年流入中國資本市場的外資將上升至 2000 億美元，再創新高。

國盛證券分析認為，外資湧入中國資本市場的原因主要有三：首先，目前中國的資產配置中外資佔比較低，存在「水往低處流」效應；其次，中國資本市場對外開放進程加速；最後，經過 2018 年的調整，A 股估值接近底部，長期來看，還有數万億增量資金等待入場。

數據顯示，流入額最高的十大 A 股共計流入額度為 1319 億，在北向資金買入公司方面，買入最高的是 A 股股王貴州茅台 (600519-CN)，淨買入 302 億；第二高為中國平安 (601318-CN)，淨買入 208 億；第三高位美的集團 (000333-CN)，淨買入 181 億；第四名為五糧液 (000858-CN)，淨買入 180 億；第五名為招商銀行 (600036-CN)，買入 121 億。在淨賣出方面，海康威視 (002415-CN) 淨賣出位列第一，淨賣出 25 億。