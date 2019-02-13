MSCI擴大A股權重月底將公布 外資已悄悄布局

MSCI 宣布擴大 A 股納入權重的市場諮詢結果將在 3 月 1 日前結束，意味著在這個月底 MSCI 將會公布 A 股納入因子比例是否將從 5% 提高到 20%。如果這個諮詢最終通過，調升權重的時間點將會是 2019 年 5 月和 8 月。

圖: 中信建投證券。

根據中信建投證券表示，在結合 MSCI 公布追踪三大指數的資金流量預估，未來 MSCI 將 A 股納入因子從 5% 提升至 20%，所帶來的資金增量約為 678.6 億美元 (約人民幣 4575.4 億)。

圖: 中信建投證券。

至於影響 MSCI 判斷 A 股市場權重的核心因素有哪些?，MSCI 董事局主席兼 CEO 亨利 · 費爾南德茲表示，首先，國際投資人的體驗十分重要，這在一定程度上是未來 A 股納入因子提升的重要基礎，另一項則是中國市場對外開放的程度。

近期國際投資人透過滬深港通管道，進入中國市場有逐步加速的跡象。自 11 月以來，陸股通淨流入金額達人民幣 1,234.7 億元，而 MSCI 標的外資淨流入金額達人民幣 1,024.7 億元。

圖: 中信建投證券。

由於 MSCI 在進行市場諮詢時，外資都已經事先了解整個諮詢過程，以及推算出可能的結論，因此外資近期積極流入中國市場，很可能就是已預見 A 股將擴大納入 MSCI 權重的結果。

國盛證券表示，去年外資入場的幾個關鍵時間點，如去年 2 月底 MSCI 市場諮詢提議公布，很多資金已提前進場配置。所以依照去年 6 月納入的經驗，自去年 11 月開始有很多資金提前入場，這有大的預告效果。

圖: 國盛證券，追踪 MSCI 指數的外資多為主動型，偷跑效應明顯。

資金流向以銀行、家電、食品飲料、非銀金融，及電子為主

從資金分布比重來看，陸股通資金主要流向 MSCI 成分股。其中，銀行、家電、食品飲料、非銀金融與電子是前五大資金流入產業，這個分布與 MSCI 成分股市值比重一致。

圖: 中信建投證券。

若以未來擴大 A 股納入權重與 MSCI 成分比重分析，中信建投證券認為最有可能受益的產業，包括非銀金融、銀行、公用事業、食品飲料等，而市值排名高的龍頭股更有可能獲得外資青睞。

