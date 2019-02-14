大量資金重回A股 市值愈大公司變得愈能漲

在 2019 年年初，上證指數還在 2450 點上下徘徊，但在春節過後，在 3 個交易日就上漲逾百點，週三收 2721 點之外，成交金額更來到人民幣 2071 億元，資金的改變成為豬年與狗年最大的差別。

13 日 2071 億元的交易金額，是自去年 7 月 24 日以來的單日成交額新高，幫助上證指數越過半年線，重返 2700 點，直指年線關口。去年時不時出現的「地量」已經不再令人擔憂，在資金的挹注之下，市值愈大的似乎漲得愈厲害。

上證指數連漲 3 天的氣勢，直到今天早盤才稍見暫停，僅在平盤附近震盪。

由市場表現來看，近日最火爆的當屬柔性屏概念股，除此之外，新納入 MSCI 個股，如中國鋁業 (601600-CN)、工業富聯 (601138-CN) 及華西證券 (002926-CN) 都有所發揮，藍籌股則是維持穩定的上漲因素。

上證指數近期走勢 (圖表取自 Google)

外資帶動各類資金流入

外資在 2019 年以來持續買入，是最顯而易見的差別之一。Wind 數據顯示，2019 年以來北上資金淨流入 A 股人民幣 847.31 億元，而本週 3 個交易日流入力度更是逐步增加，11 日 - 13 日淨流入金額依次為 45.69 億元、53.26 億元、86.01 億元。

國盛證券策略分析師張啟堯表示，這是由多種原因導致。首先，季節性因素。每年 1 月份，外資有明顯的集中入場效應。其次，海外風險偏好回暖驅動。歷史經驗看，海外尤其美股表現較好時，風險偏好會向新興市場溢出，資金加速流入新興市場。最後，主動型資金提前入場，卡位 MSCI 概念股。

安信證券首席策略分析師陳果認為，目前對於 A 股市場仍應繼續保持積極態度。伴隨著全球流動性預期趨於寬鬆，經濟金融數據階段性改善，市場風險偏好有望逐步提升，推動春季行情延續。如果市場出現調整，則積極佈局，各行業都有一定估值修復機會。

掌握市場結構性機會

民生證券策略分析師楊柳則指出，年初反彈以來，整體上權重股表現好於成長股。市場輪動較快，在外資流入預期不減、市場風險偏好上升的背景下，2 月白馬股與成長股料有良好表現。由於科創板有望設置較高的投資門檻，科創板或對 A 股科技股估值提升帶來正面影響。

分析師認為，在大趨勢看漲的前提下，可關注結構性機會。 國信證券策略分析師燕翔表示，結構上看，建議重點關注三個方向：一是以 5G 和人工智慧為代表的科技前沿板塊；二是 ROE 持續保持較高水準的龍頭企業；三是對公服務 2B 端的優勢企業。

招商證券策略研究指出，進入 2 月，建議投資者配置方向為券商、TMT 軍工、績優次新；細分主題領域關注半導體、人工智慧、5G、軍民融合等。