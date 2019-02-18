力圖解決去年531政策遺留問題 中國國家能源局徵求企業意見

中國太陽能 (光伏) 行業協會公布，國家能源局新能源司今 (18) 日召集相關企業舉行座談會，就 2019 年太陽能發電建設管理相關工作徵求企業意見。

會議透露出今年內地太陽能發電建設管理工作將有重大機制創新，打破以往三家單位「各自為政」，導致補貼總量和裝機規模脫節的情況，決定「量入為出」，以補貼額定裝機容量。

與此同時，明確將太陽能項目分為需要國家補貼和不需要國家補貼項目。將需要補貼項目劃為類：1、扶貧項目；2、戶用太陽能；3、普通太陽能電站 (地面電站)；4、工商業分佈式太陽能；5、領跑者、特高壓通道配套等專項項目。

《辦法》首次將戶用太陽能單列並給予單獨規模，實施固定補貼。國家能源局年初發布國家補貼支持的戶用太陽能年度裝機總量，由電網公司每月公布上一個月的裝機量，當公布的上一個月裝機量已突破總規模限制時，本月最後一天為本年度可享受國家補貼的戶用太陽能併網截止時間 (即戶用太陽能有一個月緩衝期)。

此外，《辦法》解決去年戶用太陽能 531 政策的遺留問題。明確戶用太陽能在去年 5 月 31 日後併網未納入國家補貼規模的，可以申報 2019 年額度。除扶貧、戶用和原已批准的特殊項目外，分佈式和地面電站全部採用競價的方式獲取補貼指標。

分析指出，這次 2019 的太陽能新政，是主管機構反覆醞釀的結果，體現了穩中求進的思路，如能順利實施，今年太陽能裝機量將超 2018 年。