車用出貨升溫 貿聯-KY1月營收年增15.5% 今股價走揚

貿聯 - KY(3665)1 月營收 18.82 億元，與上月約略持平，年增 15.51%。貿聯 - KY 表示，美中貿易協商仍在進行中，不確定因素使客戶端訂單預估偏向審慎，導致資訊產品用線出貨較上月保守，但在車用及電器用線出貨成長下，營收仍較去年同期成長 15.51%。貿聯 - KY 指出，雖資訊用線受到中美貿易戰影響，訂單動能趨緩，但 1 月車用產品需求升溫，出貨較去年 12 月成長，電器用線拉貨也較 12 月小幅增加。貿聯 - KY 1 月份自結合併營收以美金計算為 6106 萬美元，較 2018 年同期自結數成長 10.26%。



貿聯 - KY 1 月營收淡季不淡，在營收成長帶動下，今股價表現走強，盤中最高一度站上 200 元，最終以 198.5 元作收，漲幅 4.47%，總量逾 4600 張。