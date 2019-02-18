歐股盤前─美中貿易談判前景樂觀 歐洲Stoxx 50期指走揚

新一輪美中貿易談判，本週將於華府登場，市場對此抱持樂觀態度；今 (18) 日歐股盤前，歐洲 Stoxx 50 指數期貨走揚。

台北時間週一下午 3 點 02 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.17%，英國 FTSE 100 指數期貨持平，德國 DAX 指數期貨上漲 0.13%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.08%。

截至發稿，上證綜指上漲 2.68%，深證成指上漲 3.95%；南韓 Kospi 指數上漲 0.67%，日經 225 指數上漲 1.82%；台股收漲 80.5 點，至 10145.28 點。

美中兩國本週將於華府，展開新一輪貿易磋商，據傳中國國務院副總理劉鶴，預計明 (19) 日率團赴美。

上週五，美國總統川普宣稱，美中貿易談判相當順利，他或許會延長貿易戰休兵期，並預期未來將與中國國家主席習近平會面。

美中貿易談判前景樂觀，激勵美股走揚，截至上週五，道瓊工業指數和那斯達克指數，已連續 8 週收高，標普 500 指數則站上 200 日平均線。

週一適逢華盛頓紀念日 (總統日)，美股休市一天。

為取得美墨邊境築牆經費，川普上週宣布，國家進入緊急狀態，此舉使其得以挪用國會已撥款的預算，用於建造邊境牆。

值得注意的是，川普的作法，有違憲之虞；美國加州檢察長 Xavier Becerra 日前指出，該州很快就會對川普政府提告。

另一方面，美國商務部週一發布聲明，稱已向川普提交了汽車進口與國安議題報告。

外界預期，該報告極可能建議美國對歐洲進口汽車加稅；摩根士丹利預估，加稅執行時間，會落在今年夏季。

關於美國可能對歐洲進口汽車加稅一事，德國總理梅克爾日前表示，美國政府指控歐洲進口車威脅其國家安全，此說法「令人吃驚」。