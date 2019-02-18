企業形象在日本蟬聯18年冠軍的是這家公司

由日本經濟新聞社及日經廣告研究所共同舉行的「第 31 屆日經企業形象調查」，豐田汽車的企業形象排行，連續 18 年被日本商業人士選為第 1 名。這項調查共有 21 個調查項目，在取得平均分數後，作出最後的名次排行。

這項調查，在 2018 年 8 – 10 月於日本首都圈 (包含東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣等)，對 2834 個公司行號進行調查，共取得 672 家企業 5561 人的回答。

在「面對顧客的需求，有熱心的進行應對」等 21 個問卷調查項目，每年對企業們持續進行調查。如果獲得企業認同的話，就能在該項調查項目取得分數。

根據調查結果，在自動駕駛技術及 AI 人工智慧開發上，領先業界的 Google (GOOGL-US) 由上次調查結果的第 3 名，上升到了第 2 名。第 3 名為知名服飾品牌 UNIQLO(優衣庫) 的母公司，成衣業龍頭的迅銷 (9983-JP)，上次為第 13 名。與豐田有合作關係的軟銀集團 (9984-JP)，也因為在汽車及產業機器的聯網技術與服務表現，讓該公司的通訊業務受到矚目，名次上升到第 7 名 (上次為第 15 名)。

豐田汽車，在上週「Interbrand Japan」所發表的「Best Japan Brands 2019」當中，於「Japan’s Best Global Brands」項目連續 11 年獲得第 1 名的榮耀。

美國知名的國際性調查機構「JD Power」，在 2 月 13 日所公布的，2018 年美國市場新車可靠度調查，也由豐田旗下高級品牌 Lexus 連續 8 年奪冠，而豐田與保時捷也並列亞軍，成績斐然。

豐田這些年的表現，似乎在連續奪冠方面，所向無敵。然而令人在意的是，在這次的企業形象調查中的「具有成長力」項目表現上，豐田由上次的第 4 名掉到了第 8 名。而該項目的前三名，分別為 Amazon Japan、Google，以及 LINE。

根據豐田的最新財報，2019 財年 (截至 3 月) 第 3 季 (2018 年 10 – 12 月) 的銷售數量為 228 萬 2000 輛，年減 7000 輛，在銷售表現上沒有太大變化。銷售額年增 2.6% 為 7 兆 8015 億日圓。營業利益年增 0.4% 為 6761 億日圓。

根據媒體報導，豐田在今 (2019) 年計畫於中國設立 AI 人工智慧及自動駕駛的研發據點。將強化並加速相關技術的開發腳步，提升在業界的競爭力。

豐田汽車 (7203-JP) 今 (18) 日在東京股市表現，日本時間 13:13 時 股價 6649 日圓。