中國小鵬汽車鎖定年輕族群 推出G3搶目光

中國電動車製造新星－小鵬汽車董事長何小鵬表示從今年 2 月底開始，小鵬旗下的首款電動汽車「小鵬 G3」將進入規模生產和交車階段，畫下另一個新里程。

資料來源: 無冕財經。

去年 12 月份該車上市後已經開始小規模交車，只是尚未到達量產階段。原本預估在今年 3 月開始順利量產，但以何小鵬的表態來看，時程略為往前一些。

該車定位於具備互聯網基因的純電 SUV，補貼前根據車型不同，官方售價介於人民幣 22.78 萬～25.78 萬元，補貼後則是介於人民幣 13.58 萬～16.58 萬元之間。

不過因應中國政府補貼政策的調整，今年自 2 月 1 日起，G3 全系售價向上調整，補貼後售價調漲為人民幣 15.58 萬～19.98 萬元。

同級車型比較：

圖: 中銀證券。

小鵬汽車將此車定位為年輕人的第一台智慧汽車，在智慧輔助駕駛方面，G3 配置雙目前向鏡頭、雙目側向鏡頭，四個環視鏡頭，三個毫米波雷達，12 個超聲波感測器，及兩個車內智慧鏡頭。

智慧聯網方面，則提供 OTA 雲升級服務，支援遠端下載和升級官方驗證的各種應用，利用專屬 APP 遠端控制門窗、空調開啟，及車輛監控預警。同時，語音 AI 助理「小 P」可以接受、識別、處理和執行駕駛員與乘客的語音指令，如導航控制、車輛控制、自動停車、撥打電話、音樂播放、空調控制及語音聊天等。

硬實力－兩大智慧製造工廠

在生產方面，小鵬汽車採用「雙路徑並行」的生產模式，一方面保證汽車量產進度，另一方面可以學習傳統車廠的整車製造經驗。目前公司建立肇慶、鄭州兩大生產基地，計畫 2020 年底前實現生產 20 萬輛車。

肇慶廠的建設工期將分為兩階段完成，總投資人民幣 100 億元，占地面積 3000 畝。其中，第一階段將於 2019 年竣工，規劃產能 10 萬輛 / 年；第二階段用地 1,000 畝，投資人民幣 60 億元。

鄭州廠則是小鵬與海馬合資興建，金額人民幣 30 億元，第一期產能 15 萬輛 / 年，該廠已於 2018 年 8 月建成投產。

此外，小鵬汽車還預留 1400 畝土地用於智慧汽車產業與生態配套項目生產。

軟實力－招募生力軍不手軟

何小鵬表示 2019 年將在以下兩方面重點投入：

在人才計劃方面，計劃今年再吸納 5000 人。去年，小鵬汽車新增 2100 名員工，研發人員比重近 70%。2019 年，小鵬汽車會招募 5000 名員工，其中研發和創新體系的員工比重超過 50%

至於在生產營運方面，2019 年，小鵬汽車將提升效率，加強成本意識，將資源投入到研發和創新中。

小鵬汽車主要供應鏈：

圖: NE 研究院。

最後，小鵬汽車是 2014 年創立，是一家新興的汽車製造商，因此在汽車製造經驗與大型車廠相比一定有所不足，因此在產能提升速度是否能應付的了訂單，及交車後的客戶體驗等，都將是影響汽車銷售量的不確定因子。