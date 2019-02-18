逾百檔股票漲停 陸股創業板指數大漲4% 上證指數收升2.68%

陸股週一 (18 日) 強勢反彈，各類股票普漲，晶片、燃料電池、工業互聯、衛星導航、OLED、人工智慧等科技股節節攀高，全力推升大盤與創業板指數，兩市合計逾百檔股票漲停。

截至收盤，上證指數收報 2754.36 點，漲幅 2.68%；深成指數收報 8446.92 點，漲幅 3.95%；創業板指數報 1413.60 點，漲幅 4.11%。大盤成交量也持續衝高，兩市合計成交人民幣 5477.05 億元，多達 121 檔股票衝上漲停。

國泰君安首席策略分析師李少君在最新研報指出，貿易戰預期的緩和、商譽減值風險的暴露、政策發力預期的升溫多重因素的作用，給當下的交易躁動提供了空間。風險溢價作用下，對應的估值出現明顯抬升。

他表示，當前行情並非基本面原因，而是風險偏好抬升帶動的交易躁動，高估值品種受益風險偏好抬升的邊際效果更強。

安信證券首席策略分析師陳果表示，中美貿易問題不確定降低對估值的修復作用正在逐漸成為市場共識，也逐漸體現在定價之中，春季行情也將逐漸進入精耕細作階段，未來需要增強關注的是國內經濟與政策的組合，1 月金融數據使得當前預期仍在向好趨勢中，3 月兩會政策預期將對市場提供一定的支撐。

消息面上，三星將在 2 月 20 日舉辦的大會上發布第 10 代 Galaxy S10 旗艦智慧機系列，並展示一款功能完整的折疊式手機。另外華為定於北京時間 2 月 24 日 21:00，在 MWC 2019 巴賽隆納世界行動通訊大會上，正式發布 5G 折疊屏手機，均有利相關 OLED、5G 題材發酵。凱盛科技、聯得裝備、星星科技、深天馬 A、金明精機、勝利精密、國風塑業衝上漲停。

晶片概念股方面，三川智慧、華天科技、長電科技、歐比特、晶方科技、潤欣科技、通富微電、康強電子、蘇州固鍀、德豪潤達飆上漲停。中國最大的晶圓代工廠中芯國際，將在 2019 年上半年採用內部開發的 14 奈米 FinFET 製造工藝開始量產，這至少比最初的預期提前了幾個季度，很顯然中芯國際加快了量產進程。