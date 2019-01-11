591房屋、8591寶物營收締新猷 數字去年營收登次高

數字 (5287) 受惠旗艦平台穩定成長態勢，去年 12 月營收 1.20 億元、第四季營收 3.65 億元，分別較 2017 年同期成長 2% 及 5%，透過新增內容服務及大數據分析，帶動全年營收達 14.67 億元，扣除原創因素，年增率達 8%，本業成長動能不墜。回顧 2018 年，數字旗下 591 房屋交易網及 8591 寶物交易網，全年營收雙創歷史新高，主要系 591 房屋增加新房內容服務，帶動網站流量的成長，加上香港 591 調整營運模式奏效，帶動整體 591 房屋全年營收年增 16%。



而在 8591 寶物交易部分，則受惠手遊交易持續提升，全年營收年增 2%，與 591 房屋營收雙創歷史同期新高，激勵 2018 年全年合併營收達 14.67 億元，僅次於 2017 全年營收 14.76 億元，扣除原創因素，2018 全年合併營收年增 8%，本業仍持續成長。



展望 2019 年，數字提到，香港 591 自 2017 年第二季調整模式後，營收穩定成長，2019 年表現可期。目前香港 591 占 591 房屋交易比重約 6%，加上 8591 寶物交易於去年第四季前進香港開台，且香港遊戲市場目前無主要競爭者，以期複製香港 591 成功經驗，帶動 8591 的穩定成長，並與台灣新創平台業務，聯手衝刺至收費平台的門檻，有望成為營運成長新引擎。