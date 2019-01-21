新房新車廣告業績續看增 數字今年獲利有望戰新高

數字 (5287) 去年旗下 591 房屋及 5891 寶物交易營收雙創新高，推升全年營收創下次高紀錄，而隨去年台灣新屋開工數創近五年新高，法人看好，數字今年在新建案廣告業績將持續看增，香港 591 去年也將順利轉盈，而 8891 新車廣告也將依循新建案推行模式，業績有望同步成長，今年獲利可望挑戰新高紀錄。法人表示，去年房市開始逐步回溫，推案量達 1.27 兆元，年增逾四成，帶動 591 去年每日流量站穩 70 萬次，其中，新建案廣告成長強勁，去年新屋廣告占 591 營收已由 2017 年的 3.6% 成長至 6.5%，而今年隨房市回溫，法人預估新建案廣告業績將持續成長，有望較去年成長上看五成。



而在香港 591 部分，法人提到，去年前三季香港 591 已開始獲利，而在下半年推出新建案廣告業務下，第三季獲利表現轉強。此外，去年第四季香港 8591 也正式上線，惟目前處推廣階段，尚未開始收費，但在香港 591 業績成長下，預期香港地區全年轉盈無虞。



然在 8591 方面，法人指出，由於 2019 年目前暫無遊戲大作推出，導致虛擬寶物市場缺乏成長動能，因此今年 8591 營收成長恐較去年趨緩。



數字去年營收占比為 591 房屋 53%、8591 寶物交易 24%、518 人力銀行 11%，8891 汽車 8% 及名品會 4%。