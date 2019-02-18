玻纖布需求強驚見客戶包廠提議 富喬爆量強攻

PCB 上游玻纖業富喬 (1815-TW) 在中國大陸東莞新廠已進入量產，並已開始出貨貢獻營收，推升 1 月營收以 4.49 億元創歷年同期新高，年增 10.99%，首季的市場需求超越預期且產品價格堅挺，並已有 CCL 廠對富喬提出包廠的提案，顯見市場的需求明確。

但富喬認為，目前玻纖產品交易市況熱絡，且對後市看旺之下，富喬並沒有同意客戶端的包廠提案。

而在需求明確且富喬股價仍低於每股 17.55 元的淨值，今天吸引買盤介入，爆發出 1.2 萬張的 1 個月最大成交量。

富喬工業雖然第 1 季為傳統淡季，但新產能持續出貨，加上對歐洲市場工業級玻纖紗的合約出貨量價提升，第 1 季業績仍可望維持穩定。同時，富喬已完成在中國大陸東莞新投資設置 180 台電子級玻纖織布機，並進入量產、出貨階段，主要供應產品項目在包括伺服器、汽車用板的玻纖布，富喬預估，首期這 180 台織布機全面量產後，對富喬每月貢獻營收將達到 6500-7000 萬元。

此外，富喬東莞廠首期的 180 台織布機投產後，第二期還要新增設 180 台織布機，目前第二期擴產這批新織布已運抵東莞廠，最快今年第 1 季完成裝機加入生產行列。

富喬去年營收為 50.52 億元，創新高，年增 4.98%，去年前 3 季財報，營收為 37.81 億元，毛利率 28.34%，年減 2.05 個百分點，稅後純益 3.81 億元，年減 21.76%，每股純益為 0.9 元。