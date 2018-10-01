旭源投入機能性包材新業務 積極展開對客戶端送樣

旭源 (8421-TW) 積極投入利基醫療、食安等包材業務，包括團隊及設備將在本季全部到位；該公司指出，新產品已展開對客戶端的送樣及認證，預估 2019 年起，這一新領域業績將起飛，不排除將此一業務部門獨立為子公司經營。

旭源本身且具備機器設備、印刷及原料等集團優勢，而該公司所最新規劃的投入利基型醫療、食安機能包裝材，是旭源的包裝產品由包裝飲料瓶裝飲料收縮膜、食品積層袋等快銷品領域，進一步跨入到生技、醫美、食安等產品等加值型包材產品業務領域。

旭源去年由嘉義大埔美新廠開發生產生技面膜積層袋包裝材，並且已具備對於上市醫美公司出貨的實績，旭源主管指出，該公司為此類利基型產品業務的大量開發市場需求，新組成團隊已全數到位；同時，旭源並在新竹新承租 400 坪的新廠為生技、醫美、食安等產品等加值型產品業務生產，全部設備 11 月將全數到位，預估明年貢獻營收。

旭源看好利基型機能積層袋包材的市場潛力，該公司除以新組成團隊大力開發此一市場，該公司主管並透露，未來此一業務部門將不排除獨立成為子公司，可望成為大力貢獻旭源獲利重要來源。

旭源 8 月營收快速成長下， 達 1.24 億元，月增 5.83%，年增 12.51%，為旭源今年月營收連 3 個月站上 1 億元。累計前 8 月營收為 8.24 億元，年減 3.7%。

旭源今年上半年財報，營收為 5.88 億元，毛利率 20.43%，稅後純益 2758 萬元，已超過去年全年的 784 萬元稅後純益，年增率並高達 25.5 倍，每股純益 0.52 元。法人估計其全年營收約在 12 億元，但獲利將明顯提升。