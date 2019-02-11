旭源1月積層袋及印尼地區出貨創高 單月營收1.25億元登頂

食品及飲料包材廠旭源 (8421-TW) 受惠國內春節前食品包裝材料，及印尼廠業績創新高挹注，2019 年月營收 1.25 億元創新高，旭源也看好海外市場如印尼業績貢獻度攀高，已取得土地將新廠設置，預計今年正式動工興建。

旭源 1 月營收創新高，主因在台灣春節前食品包裝積層袋需求大幅提高，造成 1 月積層袋出貨創高，同時，海外如印尼地區單月營收已成長到 1500 萬元水準，也創歷史新高。

旭源在印尼強大需求帶動下，將加碼投資印尼生產線 3000 萬元，在原有 3 條生產線之外再擴充 1 條印刷線，有助提升當地包裝產品供應量及市場占有率。

旭源主管指出，公司印尼產線業績貢獻逐步走高，因此決定另覓地擴充產能，目前取得土地後，將進行施工規劃，全面動工時間將落在 2019 年。

目前包括宏全 (9939-TW) 及旭源等飲料包裝業者，除台灣本地市場，都進一步發展海外事業，宏全一舉囊括亞洲地區重要市場並發展自有品牌飲料產品，甚至打入非洲地區市場，而旭源包括巴西、印尼等具有人口紅利的地區，也成該公司業務發展重點。

目前旭源在巴西及印尼均有設廠，且具備機器設備、印刷及原料等集團優勢，計畫擴大兩地營運，旭源飲料收縮膜包材已打入統一 (1216-TW)、黑松 (1234-TW) 等品牌大廠的供應鏈。

旭源 2018 年全年營收為 12.64 億元，年減 1.66%，而法人估計旭源今年第 1 季營收可望較 2018 年同期 3.13 億元成長逾 1 成。