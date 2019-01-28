《神魔之塔》在台下載量逾千萬人 智冠金流營運持續進補

2019 年台北國際電玩展閉幕，在台灣已經六年且仍相當火紅的遊戲《神魔之塔》開發商香港手機遊戲公司 Madhead 執行長曾建中指出，轉珠遊戲《神魔之塔》目前在台下載量逾千萬人，全球營收前三名地區包括台灣、香港及馬來西亞，每月活躍人數逾 100 萬。曾建中表示，目前金流與智冠 (5478) 合作，公司計畫今年下半年推出一款全新遊戲。Madhead 旗下手機遊戲鉅作《神魔之塔》，自 2013 年 1 月 27 日上架後，營運 6 年人氣絲毫不減，更一直與不同知名動漫及 IP 合作，如《幽遊白書》、《Hunter x Hunter》及《FAIRYTAIL》等，遊戲全球總下載量超過 2300 萬，而在台下載量逾千萬人，等於是每兩人就有一人下載，而《神魔之塔》今年持續參加台北電玩展，規模由較去年 40 個攤位數大增至 100 個，擴大一倍多。



曾建中指出，《神魔之塔》除中國及日本外，其他全球都有發行，其中以台灣、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國及香港市場最大，營收前三名包括台灣、香港及馬來西亞，每月活躍人數逾 100 萬，盼 4 年後的 10 週年還可以維持每月百萬人的活躍數。



針對《神魔之塔》可以在全球持續 6 年時間，且人氣依然很旺，對此，曾建中表示，維持玩家熱度及營收就是與不同知名動漫及 IP 合作，像是 2018 年合作 IP 有 4 個，都是跟日本合作，預計今年還會有 4 個 IP 合作，此外，每年八個大改版也是原因之一，2018 年全球投入行銷預算約新台幣 1 億元，曾建中不諱言指出，只要行銷投入效果好，預算是沒有上限的。



其他遊戲發展方面，曾建中表示，2019 年下半年會推出一款新遊戲，為多人對戰類型，將是全球同步發行。智冠當年因承接《神魔之塔》金流業務及行銷業務，使得業績表現扶搖直上，近期受惠於該遊戲加強行銷力道，同時《神魔之塔》在台北電玩展攤位數倍增，玩家活動會也增辦許多場，相關行銷及場地布置大多由智冠一手包辦，可望挹注智冠業績。

