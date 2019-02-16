〈觀察〉你期待純網銀嗎？從網銀使用量可預見困境

三家純網銀戰隊在本周已全數完成送件，金管會將在今 (2019) 年 6 月底前放榜，未來台灣將有傳統銀行又有網路銀行，你期待純網銀的誕生嗎？

按金管會規劃，純網銀業務範圍與商業銀行一致，即商業銀行於網路可辦理的業務，理論上純網銀皆可辦理。但許多民眾可能會問，「金融業已過度競爭，而且各銀行又都已有網路銀行，為何還要開放純網銀？」

金管會顧立雄主委多次表示，政策開放兩家純網銀，主要目的是希望能產生「鯰魚效應」，導引傳統銀行也能跟進金融創新，讓金融業的服務與競爭力更加提升。

至於純網銀本身的優勢，除了因為規定沒有實體分行，進而剩下的空間租金、水電、人事等成本，可以提供更高的存款利率與更低的授信費率，讓小蝦米也有與大鯨魚競爭的本錢。

更重要的便是與社群、電商或電信業者異業結盟，透過異業結盟的創新科技，預期能做到傳統銀行做不到的生意，如藉此建立結合物流、金流與資訊流的營運生態圈，擴大創新業務範圍，提升消費者體驗，吸引更多客群。

以日本樂天純網銀經驗為例，不但可 24 小時隨時轉帳，且手續費便宜 2/3，並可利用臉書、通訊軟體 Viber 及 E-Mail 電子郵件等 3 種創新轉帳方式，不須記住對方銀行帳號，就可直接轉帳，十分方便。

雖然有日本樂天純網銀的成功案例，但也不乏失利的案子，K-Bank 韓國第一家純網銀業者，2017 年 4 月正式營業，由韓國電信業者 KT 主導，GS 零售、友利銀行、現代證券、韓華生命、KG inicis（從事電子商務）等超過 20 家企業參與投資，還吸引了中國螞蟻金服加入。

K-Bank 在推出前 15 小時，就吸引了 1.5 萬人開戶、一個月的時間就累積 50 萬戶，相較韓國過去每年開設線上理財帳戶的人數，平均大約 1.2 萬人，K-Bank 可說是開出紅盤。而 K-Bank 最大的優勢在於最大股東韓國電信 KT 主導，因電信業者手中本就握有大量的用戶資料，使 K-Bank 掌握基礎客群。

不過，好光景才一年，K-Bank 去年 7 月發行新股增資失利，透過發行新股僅籌集 300 億韓元（約 2760 萬美元），遠低於 1500 億韓元（約合 1 億 324 萬美元）的目標，成立至今仍未獲利。

再回頭來看台灣一個統計，台灣擁有高網路滲透率，但國發會公布「106 年數位機會調查」結果發現，國人網路銀行使用率為 33.2%，較 105 年的 31.9% 增加 1.3%，且近 6 年大致維持在 31% 至 34%，網路族群並未明顯增加對網路銀行的使用，使用客群以 20 至 49 歲為主。

另外，台灣網路資訊中心發布的「2017 年台灣頻寬網路使用調查」也得到類似結果，國人使用網路銀行的比例為 36.7%，主要使用「轉帳」與「帳戶查詢」等服務項目。

由此可見，國人對網銀的使用程度仍有開發空間，且慣用的金融服務較為侷限。正因網銀使用量仍不算普及，加上各種支付 APP 激戰，純網銀未來到底還可以端出什麼金融創新來吸引民眾的眼球，這將是純網銀成立後所要面對的重要課題。